Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия. Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале, передаёт gazeta.ru
«ХАМАС нарушил соглашение и вдобавок обстрелял территорию государства Израиль», — заявило военное ведомство.
Саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что срок действия режима прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа истек, ХАМАС не заявил о его продлении.
Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло в 8:00 (мск) 1 декабря, сообщает РБК
По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. В 8:06 (мск) Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила о возобновлении боев в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. «ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия», — говорится в сообщении.
За час до конца перемирия Армия обороны Израиля сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, которую удалось сбить. В Сдероте и прилегающих районах прозвучали сирены ракетной тревоги.
О том, что перемирие может быть продлено еще на одни сутки, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. Близкий к ХАМАС источник AFP также заявлял о готовности палестинской группировки продлить перемирие. По его словам, посредники прилагают значительные усилия, чтобы добиться еще одного дня временного прекращения огня.
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнил обязательства по освобождению из плена большего числа женщин. Об этом пишет The Times of Israel.
По словам представителей офиса, Израиль намерен достигнуть целей войны: освобождения заложников, ликвидации ХАМАС и обеспечения того, чтобы Газа больше никогда не могла угрожать Израилю.
Израильские спецслужбы знали о планах нападения ХАМАС за год до атаки
Спецслужбы Израиля заполучили план нападения палестинского радикального движения ХАМАС более чем за год до атаки. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующий документ, сообщает gazeta.ru
Согласно информации издания, документ под кодовым названием «Иерихонская стена» содержал около 40 страниц. В нем четко по пунктам описывалось вторжение, которое было проведено ХАМАС 7 октября.
«Израильские официальные лица назвали это амбициозным и проигнорировали конкретные предупреждения», — указывается в статье.
Как пишет газета, чиновники признались, что если бы они своевременно и серьезно отнеслись к полученной информации, то лучше бы подготовились к вооруженному конфликту или вовсе бы избежали нападения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.