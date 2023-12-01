С 1 декабря в Гагаузию планировали начать альтернативные поставки газа. Глава автономии заявляла о резком снижении тарифов благодаря выгодной сделке. Однако в первый день дешевый газ для Гагаузии в Молдову не поступил. Автономия обвиняет Кишинев в блокировании поставок. «Молдовагаз» заявляет, что неправильно оформили документы, пишет eadaily.com
«…чиновники и менеджеры „Молдовагаз“ заблокировали поставки наших партнеров на границе. Они игнорируют наши запросы по этой проблеме и надеются, что наша инициатива обеспечить жителей Гагаузии и других районов страны дешевым газом так и закончится. Но нет, этому не бывать», — написала 1 декабря в телеграм-канале глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
«10 леев ($ 0,55) за кубометр газа могли бы платить жители Гагаузии уже с этого дня. Но вместо этого, по вине ненасытных чиновников и менеджеров будут платить в два раза больше. Это наша общая беда, общая проблема, с которой мы обязательно разберемся», — продолжила Евгения Гуцул.
9 ноября она сообщала о том, что первый платеж в размере 3,5 миллионов евро за газ по сниженной цене совершен.
«Заключенный нами (очевидно, молдавской компанией Nordgaz Furnizare) контракт с компаниями из Турции и Германии абсолютно реальный, прозрачный и функциональный. Уже с 1 декабря, как мы и обещали, жители нашей автономии смогут получать в свои дома природный газ по цене 10 леев», —писала глава Гагаузской автономии.
Руководитель «Молдовагаз» Вадим Чебан пояснил причину отсутствия поставок.
«Региональные газораспределительные компании группы АО „Молдовагаз“ получили пакет документов от независимого поставщика, необходимые для распределения природного газа в указанных географических зонах. Полученная информация не соответствовала перечню документов для типового договора на распределение, таким образом, процесс смены поставщика на данный момент еще не инициирован, а документация возвращена на доработку. Согласно законодательства, данная процедура занимает до 20 дней, с учетом всех требований и условий», — сообщил Вадим Чебан, добавив, что на сегодняшний день «Молдовагаз» получила лишь одно, соответствующее всем нормам, заявление на смену поставщика природного газа, от администратора поставочной компании.
В конце октября Евгения Гуцул заявила, что через молдавскую компанию Nordgaz Furnizare Гагаузия будет получать газ от турецкой Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret LLC. Глава автономии опубликовала контракт, в котором говорится, что с 1 декабря в течение года поступит 100 млн кубометров газа и его цена составит $ 169 за тысячу кубометров.
Объявленные итоговые тарифы для гагаузских потребителей не будут очень низкими, так как составляют $ 555 за тысячу кубометров и лишь немного превышает текущие европейские котировки. Однако будет ниже молдавских тарифов, которые составляют 16,73 лея (92 цента) без учета НДС.
Сообщение о планируемых альтернативных поставках вызвало острую реакцию Кишинева. Например, министр энергетики Виктор Парликов заявлял о фейковых контрактах и желании всей Молдовы закупать газ по таким низким ценам. Тем временем 1 декабря становилось все ближе, а поставки альтернативного газа — все более реальными. И Кишинев сам был вынужден пойти на частичное снижение тарифов на газ.
«Согласно Постановлению Правительства РМ Нр. 920 от 22 ноября 2023 года, цена на природный газ для четырех самых уязвимых категорий населения-получателей компенсаций, составит от 12 до 12 леев и 60 банов (включая НДС), что всего на 1,20 леев дороже цены газа от некоторых альтернативных поставщиков, — написал вчера глава „Молдовагаз“ в телеграм-канале. -Напрашивается вопрос, есть ли смысл, в разгар отопительного периода, рисковать гарантированными объемами газа от проверенного поставщика?».
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, от партии которого избралась Евгения Гуцул, пояснял, что дешевизна газа для Гагаузии объясняется решением турецких компаний оказать помощь.
«Есть немецкая компания, трейдер, покупающая газ на бирже. Есть турецкая компания, которая согласилась регионам республики поставлять газ по доступной цене. Суть в том, что в Турции есть бизнесмены, которые компенсируют эту цену и дают возможность Гагаузии, Тараклийскому и Оргеевскому району покупать газ по такой цене», — говорил Илан Шор.
Ранее в Nordgaz Furnizare заявляли, что газ хранится на Украине и компания готова поставлять его конечным потребителям, но распределительные компании усложняют для жителей Гагаузии, Таркалии, Оргеева и Бельц смену поставщика.
«Специалисты компании провели работы в несколько этапов, результатом которых стало подписание контракта на поставку газа с Турецкой Республикой. В настоящее время приобретенные ресурсы хранятся в подземных хранилищах АО „Укртрансгаз“ (Украина). Уже сейчас мы имеем годовой контракт на поставку природного газа по цене ниже регулируемой», — сообщала Nordgaz Furnizare.
Также компания заявляла о том, что многие жители написали заявления о смене поставщика, но процесс осложняет Gagauz-Gaz.
Распределительная компания ссылается на бюрократические сложности и отсутствие необходимых документов, хотя проблемы в этом плане не существует — все документы в порядке, подчеркивали в Nordgaz Furnizare.