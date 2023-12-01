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Штрафы за летнюю резину

Штрафы за летнюю резину
фото: mvdpmr.org

В Приднестровье 1 декабря стартовала операция «Зимние шины». Во всех городах сотрудники ГАИ проверяют транспорт, в том числе общественный. Всё внимание зимней резине.

Во время предрейсового выпуска транспортных средств, обеспечивающих перевозку пассажиров, наряду с шинами сотрудники ГАИ проверяют исправность фар, указателей поворота, наличие огнетушителей, талона о техосмотре авто и не только, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сегодня милиционеры проверили более сотни маршруток. К административной ответственности привлекли трёх водителей (резина на авто оказалась непригодна к использованию). Другой водитель заплатит штраф за то, что не позаботился о техосмотре машины. Сотрудники ГАИ также выписали семь постановлений за иные технические неисправности, при которых запрещено эксплуатировать транспорт. За то, что допустили выход на линию таких маршруток, четыре механика заплатят штраф – по 276 рублей ПМР.

В ходе рейдов в населённых пунктах были выявлены нарушители среди автолюбителей. Одни продолжают ездить на машинах с летними шинами, другие – с зимней резиной, остаточная глубина протектора которой меньше 4 мм. Всем выписали постановления. Водителям придётся заплатить штраф.
  • Сегодня, 20:24
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