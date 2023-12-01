Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 1 декабря, сообщает iz.ru
«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 (постановление увеличить численность ВС РФ. — Ред.) настоящего указа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Предельная численность Вооруженных сил России (ВС РФ) увеличена на 170 тысяч — до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пятницу, 1 декабря, в Минобороны России.
Ранее, в январе, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в период с 2023 по 2026 год осуществятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 млн человек. В связи с этим вырастет число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов, будет организована их подготовка для обеспечения практических действий войск.
25 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что повысить численность Вооруженных сил страны планируется в 2024 году. По его словам, для этого также будут сформированы еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.
В 2023 году штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ по указу главы государства была увеличена до 1,15 млн человек. В прошлый раз численность ВС РФ была увеличена в 2018 году. До сих пор в рядах войск на постоянной службе находились 1,013 млн бойцов.