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В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»
фото: president.gospmr

В Приднестровье стартовал образовательный проект «Диалог на равных». Инициатор – Министерство просвещения ПМР. Суть – проведение открытых уроков для большой школьно-студенческой аудитории представителями органов государственной власти и управления. Дисциплины, темы и формат уроков предполагаются разные. Выбор – за лекторами. Обязательным условием является привязка тематики к республике и приднестровскому народу.

Открыл цикл лекций Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он сегодня выступил в качестве педагога по отечественной истории. Тема его открытого урока – «Исторические и правовые основы международного признания Приднестровья». Послушать лекцию в большом зале Дворца Республики собрались свыше шести сотен учеников 9-11 классов школ республики, суворовцев, кадет, студентов учреждений среднего профессионального образования и ПГУ, курсантов ТЮИ и Военного института. Среди слушателей немало и должностных лиц – тех, кому предстоит включиться в этот общеобразовательный проект, сообщает пресс-служба Президента ПМР.

«Историю важно знать, ведь в истории не только прошлое. Если грамотно и честно изучать историю, то можно найти в ней день сегодняшний и даже завтрашний. Избитая фраза: без истории нет будущего. Но это истина. Тот, кто не знает свою историю, не имеет права на будущее. История – это не только даты и события. История – это то, что формирует наши ценности: языки, литературу, традиции, обычаи. А эти ценности и формируют народ, в частности приднестровский. Вот как здесь без истории? Не будешь знать историю – не будешь понимать приднестровский народ. Суть его не будешь понимать. А без понимания сути приднестровского народа не будешь понимать и становление приднестровской государственности, правовых основ этой государственности. У меня сегодня очень сложная задача. То, что я вам расскажу, описано в восьми томах энциклопедии, которая сейчас издается», – отметил во вступительном слове Вадим Красносельский.

Руководитель страны раскрыл заявленную тему, детально изложив историю приднестровской земли с древнейших времен до сегодняшних дней и сделав акценты на аспекты, подтверждающие право Приднестровья на независимость и международное признание.

Выступление Президента сопровождалось тематическими иллюстрациями, призванными облегчить восприятие большого объема информации. В презентации порядка полусотни слайдов – текстовых, фото- и видеоблоков. Воспользоваться этими материалами сможет каждый желающий. Презентация, как и лекция, будут размещены на официальных сайтах Президента ПМР и Министерства просвещения ПМР, на профильном интернет-ресурсе «Приднестровский исторический портал» и на сайте ИА «Новости Приднестровья».

Видеоверсию выступления предложат телезрителям Первый Приднестровский и ТСВ, аудио – Радио-1.

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»

В Приднестровье запустили просветительский проект «Диалог на равных»
фото: president.gospmr

  • Сегодня, 20:55
  • DTV
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