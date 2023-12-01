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Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы в Россию, передает ria.ru.

"Решение российских властей о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В ведомстве утверждают, что российское эмбарго не имеет отношения к качеству продукции из Молдовы. "Мы считаем обвинения необоснованными и поспешными", - отмечается в документе.

Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдовы были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдовы. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции".
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