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В Румынии заявили о намерении стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики

В Румынии заявили о намерении стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики
Фото: открытые источники

Румыния собирается стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), сообщает ТАСС.

"Румыния ставит цель стать региональным лидером в операциях и внедрении ядерной энергетики, центром формирования рабочей силы и хабом для сетей снабжения для ядерной энергетики", - сказал он.

Глава государства отметил, что румынская стратегия в области изменения климата и энергетики предусматривает энергетический микс, основанный на возобновляемых источниках и ядерной энергетике.

"Ядерные энергетические установки функционируют в Румынии почти три десятилетия по высоким стандартам производительности и безопасности, так что могу сказать, что в стране есть значительный национальный опыт в этой области", - подчеркнул Йоханнис.

"Румыния считает ядерную энергию стабильным источником энергии, который способствует энергетической безопасности и декарбонизации, - продолжал он. - Румыния обязалась ввести в строй два новых блока Candu на АЭС в Чернаводэ, построить и внедрить малые модульные реакторы (SMR). Это новая технология, над которой мы работаем вместе с нашими друзьями в США, и, похоже, мы построим первый гражданский небольшой модульный реактор, основанный на этой технологии".

Румыния планирует к 2030 году сократить выбросы углерода на 80% по сравнению с 1990 годом

Румыния планирует сократить до 2030 года выбросы углерода на 80% по сравнению с 1990 годом. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы все знаем, что нынешние сокращения выбросов газов с парниковым эффектом на мировом уровне не достигают целей, поставленных в Парижском соглашении, - сказал он. - Климатические изменения и их последствия усиливаются. С каждым днем мы сталкиваемся со все более сложными вызовами . Мы должны укрепить наши устремления в области климата и ускорить реализацию уже принятых климатических обязательств".

"В Румынии - один из самых низких в ЕС уровней выбросов на душу населения, и страна твердо намерена ускорить меры по смягчению климатических изменений, - подчеркнул Йоханнис. - Румыния поставила цель до 2030 года сократить выбросы примерно на 80% против уровня 1990 года и быстро продвигаться к климатической нейтральности".

"Самое позднее в 2050 году национальный энергетический микс Румынии будет состоять на 86% из возобновляемой энергии и дополнен такими видами энергии с сокращенными выбросами углерода, как ядерная энергия", - добавил румынский президент.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
  • Сегодня, 11:13
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