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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мраморном море, подземные толчки ощущались в Стамбуле и Бурсе. Об этом сообщает телеканал TRT.
По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр находился на глубине 5,1 км в провинции Бурса на юге Мраморного моря. Толчки ощущались в ряде районов Стамбула и Бурсы, передаёт ТАСС
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Между тем турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула.
При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений в 16-миллионном городе могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, жители порядка 100 тыс. домов могут погибнуть, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.