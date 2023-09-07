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В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 5,1
фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mine Toz

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мраморном море, подземные толчки ощущались в Стамбуле и Бурсе. Об этом сообщает телеканал TRT.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр находился на глубине 5,1 км в провинции Бурса на юге Мраморного моря. Толчки ощущались в ряде районов Стамбула и Бурсы, передаёт ТАСС

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Между тем турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула.

При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений в 16-миллионном городе могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, жители порядка 100 тыс. домов могут погибнуть, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.

  • Вчера, 10:37
  • DTV
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