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Сколько в Молдове стоит зарядить электромобиль

Сколько в Молдове стоит зарядить электромобиль
фото: piataauto.md

В Молдове многие владельцы электромобилей стараются заряжать свою авто на бесплатных зарядных станциях на стоянках у супермаркетов. Однако с ростом чосла таких машин приходится обращаться и на коммерческие станции. Портал piataauto.md привёл существующие на них расценки.

Цены в крупнейшей сети зарядных станций «быстрой зарядки» в Республике Молдова, EV Point, в которой есть станции мощностью от 50 до 150 кВт, составляют 7,86 молдавских леев/кВтч (0,40 евро/кВтч). в центре и на юге Молдовы и 8,64 молдавских леев/кВтч (0,45 евро/кВтч) на севере Молдовы, где есть еще один региональный дистрибьютор [электроэнергии], который имеет более высокую регулируемую базовую цену (тарифы).

Цены в другой сети зарядных станций для электромобилей в Республике Молдова echarge, имеющей розетки для быстрой зарядки мощностью до 50 кВт, составляют 6,99 молдавских леев/кВтч (0,36 евро/кВтч) в центральной и южной Молдове. На севере на данный момент станций этой сети нет.

Зарядные устройства AC Type2, более медленные, мощностью до 22 кВт, предлагают более низкую цену зарядки.

В случае сети EV Point цена составляет 5,28 молдавских леев/кВтч (0,27 евро/кВтч) в центральном и южном регионе и 6,12 молдавских леев/кВтч (0,32 евро). /кВтч) в северном.

В случае echarge цены составляют 5,25 молдавских леев/кВтч (0,27 евро/кВтч) в центре и на юге и 6,25 молдавских леев/кВтч (0,32 евро/кВтч) в северном регионе.

Сколько стоит электроэнергия на быстрых станциях в Республике Молдова на 100 км пути?

Мы возьмем два случая: очень эффективный автомобиль со средним потреблением около 14 кВтч/100 км и другой со средним потреблением 21 кВтч/100 км.

В первом случае это будет означать стоимость 100-120 молдавских леев/100 км (5,04-6,30 евро/100 км).

Для автомобиля с расходом 21 кВтч/100 км это будет означать 150-180 леев/100 км (7,56-9,45 евро/100 км).

Стоимость километра от зарядных станций переменного тока для автомобиля с потреблением 14 кВтч/100 км составит 74-88 молдавских леев/100 км (3,78-4,48 евро/100 км), а при расходе 21 кВтч/100 км это будет 110-131 молдавский лей/100 км (5,67-6,72 евро/100 км).

Сколько стоит заправить электромобиль от бытовой розетки в Республике Молдова?

Очевидно, что, как и везде в мире, и в Республике Молдова, самая выгодная зарядка — это когда она есть у тебя дома.

Цена электроэнергии, поставляемой частным лицам в Республике Молдова, составляет 2,39 молдавских леев/кВтч (0,123 евро/кВтч) в центре и на юге страны и 2,88 молдавских леев/кВтч (0,15 евро) на севере страны.

Маск о будущем электромобиле Tesla: Поразит людей

Во время нового интервью о пикапе Cybertruck генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал информацию об электромобиле Tesla следующего поколения, пишет naked-science

«Мы работаем над недорогим электромобилем, который будет производиться в очень больших объемах. Мы достаточно далеко продвинулись в этом направлении. Я еженедельно изучаю планы производственной линии. Думаю, революция в производстве, которую произведет этот электромобиль, поразит людей», — сказал Маск, передает naked-science.ru

Никаких технических характеристик будущей машины миллиардер не раскрыл.

«Недорогим» электромобилем часто называют «Tesla за 25 тысяч долларов» — такая стоимость представляется довольно невысокой в сфере электромобилей.
  • Сегодня, 10:32
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