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Аттестации и надбавки за категорию для специалистов с высшим немедицинским образованием

Аттестации и надбавки за категорию для специалистов с высшим немедицинским образованием
фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба ВС, Работники учреждений здравоохранения с высшим немедицинским образованием смогут проходить аттестацию и получать ежемесячные надбавки к заработной плате за квалификационную категорию. Размер такой надбавки – от 50 до 100 РУ МЗП (от 470 до 940 рублей). Пакет законопроектов, разработанный Правительством ПМР, депутаты Верховного Совета приняли во втором окончательном чтении на пленарном заседании.

Изначально правительственная редакция законопроекта предлагала предоставить такую возможность только работникам с высшим немедицинским образованием по специальностям «биология» и «химия». Однако депутаты парламентского Комитета по социальной политике и здравоохранение отметили, что на практике перечень специальностей значительно шире.

«Мы изучили опыт и практику в России, Молдове и Украине. В этих странах очень обширный перечень таких специалистов. Вот, например, в Российской Федерации физик-рентгенолог работает в медицинском учреждении. Есть также генетики, судмедэксперты, химики в лабораториях. В принципе это сопряженные специальности. Но у нас, в соответствии с законом, такие специалисты не имели право на прохождение аттестации и присвоение категории», – прокомментировал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Ко второму чтению профильный Комитет разработал поправки, закрепляющие за Правительством право определять перечень специальностей работников с высшим немедицинским образованием, которые смогут проходить аттестацию и получать надбавки за квалификационную категорию.

Изменения и дополнения в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и в закон «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» вступят в силу 1 января 2024 года.
  • Сегодня, 10:43
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