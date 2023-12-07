В Молдове у половины школьников 8−9-х классов знания и навыки в чтении, математике и естественных науках — ниже базовых. Это показали результаты международного теста PISA (Programme for International Student Assessment), сообщает newsmaker.md
Необходимым минимальным уровнем по математике владеют около 44% молдавских учеников, по чтению и естественным наукам — по 51%. Участие в тестировании PISA Молдавия принимает пятый раз подряд, с 2009 года. За последние годы результаты ухудшились. Однако, как отмечают авторы отчета, РМ не особо отстает от стран в регионе. Румынские школьники опережают молдавских всего на несколько позиций, пишет eadaily.com
Тест выявил еще один важный и чувствительный момент для Молдовы: ощутимую разницу в уровне образования в небольших и крупных школах. Например, ученики небольших школ (до 400 учеников) показали значительно более низкий результат по сравнению с учениками средних и крупных школ (более 900 учащихся). Как отметили в минобразования, в среднем ученики небольших школ отстают во всех тестируемых дисциплинах на 71 балл от своих сверстников в крупных учебных заведениях.
«Это означает разрыв в два года обучения. В планах министерства — создание 34 образцовых лицеев в райцентрах страны, куда планируют привлекать учеников из малых населенных пунктов. Среди мер поддержки и поощрения — поэтапная закупка около 140 автобусов для перевозки учеников и ежемесячная выплата € 50 родителям, которые переведут в эти районные лицеи своих детей», — констатировал министр образования РМ Дан Перчун.
Кроме прочего, тестирование PISA показало, что подростки из социально уязвимых семей демонстрируют более низкие результаты, чем их сверстники из благополучных семей. При этом разрыв, например, в навыках чтения, может достигать 92 баллов. 86,44% учеников собираются закончить обучение на уровне гимназии, 65,84% планируют пойти в лицей, а 46,42% — поступить в техникум.
Напомним, по официальным данным, в настоящее время школам республики требуется около 2 тыс. педагогов. По словам лидера Федерации профсоюзов образования Геннадия Доноса, реально дела обстоят гораздо хуже: нехватка работников сферы образования в два раза больше.
Что такое PISA
PISA — это Международная программа оценки образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment). Тестирование PISA проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) раз в три года разных странах. Первое тестирование провели в 2000 году.
PISA — крупнейшее в мире тестирование, в 2022 году его прошли 690 тыс. учеников из 81 страны и территории. Тест проходят подростки 15 лет, то есть в основном ученики 8-9-х классов. При этом цель тестирования — не просто оценить качество образования в трех областях: математике, чтении и естественных науках, но ответить на вопрос: позволяют ли знания и навыки, полученные учащимися к концу обязательного общего образования, решать широкий круг задач в разных сферах жизни. Поэтому этот тест — индикатор для системы образования страны, который показывает, чему научились и что умеют школьники к девятому году обучения, и насколько они способны применить эти знания в реальной жизни.
Примечательно, что единого рейтинга PISA нет , а есть три отдельных — для каждой области знаний. Самый высокий уровень — шестой, самый низкий — первый.
Что показал тест в Молдове
Результаты теста по Молдове минобразования представило 5 декабря.
Молдова принимает участие в тестировании PISA пятый раз подряд, с 2009 года. В 2022 году тестирование прошли 6,8 тыс. учеников по всей стране. В отличие от предыдущих годов они отвечали на вопросы на компьютере.
За последние годы результаты ухудшились
По итогам PISA-2022 молдавские школьники показали знания по математике на 414 баллов, по чтению — на 411 баллов, по естественным наукам — на 417 баллов. Все эти баллы соответствуют уровню знаний «ниже средних». К примеру, в странах ЕС школьники показали такие средние результаты:
математика — 472 балла, чтение — 469 баллов, естественные науки — 481 балл.
Каждый второй школьник в Молдове — безграмотный? Или не все так плохо? пишет newsmaker.md
Как отмечают авторы доклада PISA по Молдове, страна не особо отстает от стран в регионе. Например, результаты школьников Румынии, которая в рейтинге на несколько позиций опережает Молдову, такие:
математика — 428 баллов, чтение — 428 баллов, естественные науки — 428 баллов.
При этом в 2022 году результаты тестов в Молдове ухудшились по сравнению с 2018 годом: в математике опустились на семь баллов (с 421 до 414), в чтении — на 13 баллов (с 424 до 411), в естественных науках — на 11 баллов (с 428 до 417).
У половины знания ниже базовых
Стоит подчеркнуть, что все эти баллы — средние, то есть это усредненный показатель всех участвующих в тесте школьников той или иной страны. В Молдове, например, 0,1% тестируемых учащихся набрали 669 и выше баллов по математике— это соответствует шестому, самому продвинутому уровню теста по математике. А вот по чтению и естественным наукам никто из молдавских школьников не набрал достаточно баллов для шестого уровня (минимальный порог для шестого уровня по чтению — 698 баллов, для шестого уровня в естественных науках — 708 баллов)
Кто в лидерах
Результаты теста PISA-2022 показали, что уровень знаний и навыков падает во всем странам по сравнению с 2018 годом. Виновата в этом, по мнению авторов теста, не только пандемия COVID-19, но и качество дистанционного обучения и недостаточная помощь ученикам, которые сталкиваются с трудностями в обучении.
Однозначный лидер рейтинга PISA — Сингапур. 15-летние сингапурцы возглавляют рейтинг PISA по всем трем дисциплинам: математике, чтению и естественным наукам. Их средние баллы — 575, 543 и 561 соответственно.
Среди европейских стран в десятке первых по трем дисциплинам — только Эстония.
А хуже всех тестирование прошли школьники из Доминиканской республики, Камбоджи и Узбекистана.