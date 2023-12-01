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ДТП на мосту в Тирасполе
фото: mvdpmr
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР авария произошла вечером 7 декабря на ул. Шевченко. Столкнулись три легковых автомобиля и троллейбус, в котором были пассажиры.
По предварительным данным, пострадала женщина, которая находилась в салоне одной из легковушек.
Подробности аварии станут известны позже.
Сотрудники столичного отдела ГАИ регулируют движение, направляют водителей в объезд.
- Вчера, 18:49
- DTV
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