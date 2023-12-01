В президентском кабинете состоялась встреча Главы государства со спикером приднестровского парламента. Вадим Красносельский и Александр Коршунов обсудили текущие вопросы жизнедеятельности страны. Руководитель законодательного органа рассказал о принятии накануне во втором чтении проекта бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
По словам Председателя Верховного Совета, в текстовую часть документа внесено больше сотни поправок. Представителями законодательной и исполнительной ветвей власти совместными усилиями проведена большая предварительная работа, которая позволила вынести на обсуждение выверенную редакцию и минимизировать дискуссионные споры в рамках пленарного заседания. Следующий этап – формирование приложений. Их готовят к третьему чтению, запланированному на 20 декабря. На основе принятого главного финансового документа страны в начале нового года местные органы власти сформируют муниципальные бюджеты.
«Работа над проектом бюджета всегда сложная. Заработать деньги тяжело, но и распределить их – целая наука. Проблем много – ремонт и строительство объектов, выполнение социальных обязательств, иные траты, необходимые для государства. Необходимо искать консенсус. В этом году благодаря слаженной работе депутатов и правительства удалось снизить накал страстей на площадке Верховного Совета, так как многие вопросы были предварительно отработаны», – отметил Вадим Красносельский, подчеркнув, что готов и далее содействовать плодотворному бюджетному процессу.
Собеседники обсудили вероятность повышения в будущем году зарплат педагогам и медикам, а также уровня пенсионного обеспечения. Президент ранее дал поручение проработать это направление. Вопрос остается открытым. В качестве возможных источников финансирования рассматриваются бюджетные остатки уходящего года. Информация об объемах этих средств будет в январе. На ее основе и примут соответствующее финансовым возможностям решение.
Вадим Красносельский и Александр Коршунов упомянули успешный опыт повышения уровня оплаты труда сотрудникам РКБ. Республиканская клиническая больница первой в сфере здравоохранения запустила пилотный зарплатный проект. Реализация дала отличный результат. Президент подчеркнул заслугу руководителя медучреждения, рискнувшего первым изменить систему и справившегося с непростой задачей.
Руководитель страны напомнил, что в начале года он заслушает отчеты глав государственных администраций городов и районов республики, призвав депутатский корпус к активному участию в обсуждении итогов деятельности на местах.
Еще одно предстоящее значимое мероприятие – традиционное оглашение президентского Послания органам государственной власти и управления.