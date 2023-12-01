Делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии(ОКК) распространила заявление, в котором потребовала от представителей Молдовы объяснений по поводу похищения гражданина Приднестровья.
Как следует из заявления, трое полицейских Молдовы похитили гражданина ПМР - жителя села Протягайловка Вадима Чечельницкого - и через село Варница вывезли его на территорию Молдовы, информирует novostipmr
В заявлении отмечается, что в соответствии с руководящими документами ОКК сотрудники оперативно-следственной группы Республики Молдова не наделены правом на самостоятельную деятельность, которую довольно часто практикуют.
«Какими бы ни были мотивы сотрудников молдавской полиции для задержания, ареста (и т. д.) граждан и жителей Приднестровья и вывоза их в Республику Молдова без согласования с приднестровскими коллегами по Объединенной оперативно-следственной группе, такие действия являются похищением, влекущим за собой напряженность на данном конкретном участке Зоны безопасности».
Делегация Приднестровья призвала участников миротворческой операции обсудить эту проблему, чтобы в дальнейшем исключить повторение действий, которые могут вызвать дестабилизацию обстановки в Зоне безопасности.
ОБСЕ представила новых наблюдателей в ОКК
На заседании Объединённой контрольной комиссии представили двух новых представителей ОБСЕ. Это болгарин Димитар Димитров и австриец Михаэль Шидер.
Они теперь будут участвовать в заседаниях ОКК в качестве наблюдателей взамен выбывших представителей ОБСЕ.
Процесс мирного урегулирования молдо-приднестровского конфликта был запущен 21 июля 1992 года. Президентами России и Молдовы в присутствии главы Приднестровья были подписаны соответствующие договорённости. Для разведения конфликтующих сторон была создана Объединённая контрольная комиссия (ОКК), в которую изначально вошли представители РФ, РМ и ПМР. ОКК установила пределы буферной зоны (Зоны безопасности). Её протяженность — 225 км, ширина — от 12 до 20 км. Функции по охране мира в регионе ложились на Совместные миротворческие силы из числа российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. Это уникальный международный опыт – ранее представители конфликтующих сторон вместе в миротворческих операциях не участвовали. В 1998 году к миротворческой операции через институт военных наблюдателей присоединились Украина, а также представители Миссии ОБСЕ.