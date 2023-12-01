Правительство Республики Молдова подготовило проект постановления для выхода из ЧП. Однако для обеспечения безопасности электроснабжения Министерство энергетики подготовило проект постановления, который будет рассмотрен на ближайших заседаниях правительства, передает noi.md
В частности, АО Energocom будет обязано в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года обеспечить безопасность поставок электроэнергии на правый берег Днестра. Для выполнения поставленных задач компания будет закупать электроэнергию на основе прямых переговоров и/или на биржах электроэнергии и продавать ее поставщикам универсальной услуги, гарантирующим поставщикам и системным операторам.
Необходимость принятия такого проекта обусловлена тем, что в течение последних двух лет закупки электроэнергии осуществлялись централизованно на основании обязательства по оказанию общественных услуг, возложенного на Energocom положениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Однако эти действия представляли собой отступление от процедур, предусмотренных национальным законодательством. Следует отметить, что до введения чрезвычайного положения закупки электроэнергии осуществлялись поставщиками универсальной услуги и гарантирующими поставщиками.
"Существует реальный риск возникновения ситуации, аналогичной началу 2022 года, когда на аукционы подается недостаточное количество предложений или на них выставляются цены, недоступные для потребителей и не отражающие реальные производственные затраты. Это может привести к затягиванию процедур закупки электроэнергии и, как и в прошлом, вызвать блокировку рынка, что может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и привести к возникновению возможной исключительной ситуации, неприемлемой как с экономической, так и с социальной точки зрения", - заявляют власти.
В этих условиях власти предлагают применить данный механизм, в условиях нестабильности рынка и отсутствия конкурентных предложений по доступной цене, до тех пор, пока закупки электроэнергии не возобновятся по стандартной процедуре, на основе тендеров, организация и проведение которых займет около двух месяцев.
Чрезвычайное положение на всей территории страны было объявлено парламентом 24 февраля 2022 года по предложению правительства Республики Молдова, чтобы обеспечить возможность оперативного принятия решений и эффективного управления рисками и угрозами, которые могут возникнуть.
24 ноября, голосами 60 депутатов, чрезвычайное положение в Молдове было продлено.
Впоследствии депутат от ПДС Олеся Стамате заявила, что с 1 января чрезвычайное положение в стране продлеваться не будет. Следует отметить, что срок действия чрезвычайного положения в Молдове истекает 31 декабря.