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ЦИК Украины изучит опыт Молдовы в организации выборов за рубежом

ЦИК Украины изучит опыт Молдовы в организации выборов за рубежом
фото: newsmaker

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины прибыла в Молдову, чтобы «изучить передовой опыт организации и проведения выборов» для диаспоры. Представители украинского избирательного органа во главе с председателем ЦИК Украины Олегом Диденко 7 декабря встретились с руководством молдавского ЦИК, информирует newsmaker.md

Как сообщили в пресс-службе ЦИК Молдовы, проведение первых послевоенных выборов в Украине будет сложным процессом, так как значительная часть избирательной инфраструктуры повреждена, а миллионы избирателей или сменили местожительство внутри страны, или уехали за границу.

«Поэтому украинская ЦИК намерена изучить практику других стран, таких как Молдова, как проводить выборы за рубежом. (…) В ходе дискуссии представители молдавского ЦИК поделились опытом проведения выборов среди диаспоры и рассказали о трудностях, с которыми столкнулся избирательный орган в этом процессе», — говорится в сообщении ЦИК.

В заключение стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором они обязуются повышать институциональный потенциал избирательных органов, развивать и внедрять инновационные технологии в сфере выборов, обеспечивать кибербезопасность, совершенствовать избирательное законодательство, сотрудничать в организации выборов за рубежом.

В течение двух дней украинская делегация встретится с представителями других органов власти Молдовы, которые занимаются организацией выборов в диаспоре.

  • Сегодня, 09:57
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