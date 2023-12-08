Международный консорциум ученых из 16 стран изучил изменения уровня углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли за последние 66 млн лет, чтобы понять, как это повлияет на климат планеты в будущем. Исследование опубликовано в научном журнале Science.
Согласно докладу, сегодня содержание CO2 в глобальном масштабе составляет 420 частиц на миллион (ppm). Последний раз такая концентрация была около 14 млн лет назад, сообщает gazeta.ru
Специалисты консорциума с помощью современных аналитических методов подтвердили предположение, что самый жаркий период в истории Земли был примерно 50 млн лет назад. Тогда концентрация углерода в атмосфере была в четыре раза выше сегодняшней и достигала 1600 ppm, а температура была на 12 °C выше, чем сегодня.
Примерно 34 млн лет назад содержание углекислого газа упало настолько, что на планете начал формироваться ледниковый покров на полюсах. Снижение продолжалось, пока 2,5 млн лет назад уровень CO2 не опустился до 280 ppm, положив начало серии ледниковых периодов.
Данный уровень сохранялся 400 тыс. лет назад, когда возникли современные люди. Он держался примерно до конца 17 века, пока не началась промышленная революция и масштабное воздействие человечества на атмосферу Земли. За последние 250 лет концентрация углекислого газа увеличилась почти в два раза.
Согласно расчетам консорциума, следующее удвоение уровня CO2 в атмосфере Земли может привести к потеплению планеты на 5-8 °C, что в 2,5-4 раза выше критического уровня в 2 °C, установленного Парижскими соглашениями по климату в 2015 году. При этом прогнозы показывают, что к 2100 году глобальное содержание углекислого газа может приблизиться к отметке в 700 ppm.
В дальнейшем ученые планируют изучить колебания углекислого газа на Земле за последние 540 млн лет. Что такое изменение климата?
Под изменением климата понимают долгосрочные температурные изменения и изменение погодных условий. Эти изменения могут быть естественными, вызванными изменениями в активности Солнца или крупными извержениями вулканов. Тем не менее, с 1800-х годов антропогенная деятельность является основным движущим фактором изменения климата, главным образом за счет сжигания ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ, пишет un.org
В результате сжигания ископаемых видов топлива образуются выбросы парниковых газов, которые подобно одеялу окутывают Землю, удерживая солнечное тело и повышая температуру.
К основным парниковым газам, вызывающим изменение климата, относятся углекислый газ и метан. Они образуются, например, при использовании бензина в автомобилях или угля для отопления зданий. Расчистка земель и лесов также может привести к высвобождению углекислого газа. Главным источником выбросов метана являются сельское хозяйство, нефтяная и газовая промышленность. К числу основных производителей выбросов относятся энергетика, промышленность, транспорт, здания, сельское хозяйство и землепользование.
Ответственность за глобальное потепление лежит на людях
Климатологи доказали, что человек несет ответственность практически за все глобальное потепление за последние 200 лет. Деятельность человека, упомянутая выше, приводит к образованию парниковых газов, которые нагревают мир быстрее, чем когда-либо, по крайней мере, за последние две тысячи лет.
Сейчас Земля на 1,1°C теплее, чем в конце 1800-х годов (до промышленной революции) и теплее, чем когда-либо за последние 100 000 лет. Прошедшее десятилетие (2011–2020 годы) было самым теплым в истории, и каждое из последних четырех десятилетий было теплее, чем любое предыдущее десятилетие начиная с 1850 года.
Хотя многие думают, что изменение климата означает в основном более высокие температуры, рост температуры — это только начало истории. Поскольку Земля — это система, где все взаимосвязано, изменения в одной сфере могут повлиять на изменения во всех остальных.
В настоящее время к последствиям изменения климата относят, среди прочего, сильные засухи, нехватку воды, сильные пожары, повышение уровня моря, наводнения, таяние полярных льдов, катастрофические штормы и сокращение биоразнообразия.
Люди сталкиваются с различными последствиями изменения климата
Изменение климата может сказаться на нашем здоровье, способности выращивать продовольственные культуры, жилье, безопасности и работе. Некоторые из нас уже сейчас более уязвимы к воздействию изменения климата, например, люди, живущие в малых островных государствах и других развивающихся странах. Такие последствия, как повышение уровня моря и интрузия соленых вод, достигли такого уровня, что целые общины были вынуждены переселиться, а затяжные засухи подвергают людей риску голода. В будущем ожидается рост числа «климатических беженцев».
Каждый дополнительный градус глобального потепления имеет значение
В докладах Организации Объединенных Наций тысячи ученых и правительственных экспертов соглашаются с тем, что ограничение роста глобальной температуры на уровне не более 1,5°C поможет нам избежать самых худших климатических последствий и сохранить климат, пригодный для жизни. Тем не менее, принимаемые в настоящее время меры указывают на то, что глобальное потепление достигнет 2,8°C к концу столетия.
Хотя выбросы, вызывающие изменение климата, образуются во всех регионах мира и сказываются на всех, некоторые страны производят их в гораздо больших объемах, чем другие. Только на семь крупнейших эмитентов (Китай, США, Индия, ЕС, Индонезия, Россия и Бразилия) в 2020 году приходилось около половины всех мировых выбросов парниковых газов. Мы можем оплатить счет сейчас или дорого заплатить в будущем
Меры по борьбе с изменением климата требуют значительных финансовых вложений со стороны правительств и деловых кругов. Однако бездействие в отношении климата обходится гораздо дороже. Одним из важнейших шагов является выполнение промышленно развитыми странами своих обязательств по предоставлению 100 миллиардов долларов в год развивающимся странам, с тем чтобы они могли адаптироваться и перейти к более «зеленой» экономике.