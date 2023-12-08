фото-коллаж: Point.md, глава АО Moldovagaz Вадим Чебан
Вопрос исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" может решаться только наблюдательным советом "Молдовагаза", заявил председатель правления Вадим Чебан телеканалу Vocea Basarabiei, сообщает interfax.ru
"Исторический долг существует, его сумма составляет $709 млн. В отчетах "Молдовагаза", в которых он указан, ничего не изменилось. На сегодня у компании нет таких средств, чтобы она смогла погасить этот долг. Наблюдательный совет АО "Молдовагаз" - единственная платформа, на которой может быть решен вопрос исторического долга компании перед "Газпромом"", - считает Чебан.
По его словам, в ситуации по историческому долгу в наблюдательном совете сохранился статус-кво, потому как представители российского концерна не голосовали за утверждение отчета аудита долга.
"В вопросе погашения исторического долга "Газпрому" необходимо смотреть на долги дебиторов, которые существуют перед "Молдовагазом". Но их все равно недостаточно, чтобы погасить всю сумму. Могут рассматриваться различные варианты, включая и несостоятельность компании. Можно продать офис компании, чтобы вырученными деньгами погашать этот долг, но их тоже не хватит", - отметил Чебан.
Он сообщил, что все активы "Молдовагаза", включая и здание на улице Пушкина в центре Кишинева, оцениваются в 12 млрд леев ($670 млн по текущему курсу - ИФ).
При этом Чебан отметил, что все решения наблюдательного совета принимаются консенсусом.
"Если представители "Газпрома" или правительство Молдавии выступают против, то консенсуса нет, и никакого решения не может быть принято", - заключил он.
В 2021 году власти республики договорились с "Газпромом" о проведении аудита исторического долга Кишинева за газ. Выбранные Молдавией без координации с "Газпромом" консультанты поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн. "Молдовагаз" и "Газпром" не признали результаты аудита.
Чебан: Moldovagaz доставит российский газ в Европу, если Украина закроет транзит
АО Moldovagaz может взять на себя транспортировку поставок российского газа в ЕС, проходящего через Украину, если Киев решит не продлевать транзитный контракт в следующем году. Об этом телеканалу Vocea Basarabiei (Голос Бессарабии) заявил председатель правления компании Вадим Чебан, сообщает eadaily.com
По его словам, Молдавия предпочла бы продление этого контракта, но руководимая им компания в любом случае готова взять на себя контроль над транзитом газа через Украину в республику и далее в другие европейские страны.
«Оптимальным решением для Республики Молдавия было бы продление Украиной контракта на транзит российского газа. Если этого не произойдет, Moldovagaz сможет транспортировать газ „Газпрома“ по территории Украины».
Российский концерн «Газпром» контролирует 50% плюс один пакет акций Moldovagaz, тогда как правительству Молдавии принадлежат лишь 35,6% акций, а 13% принадлежат властям Приднестровья.
В настоящее время весь получаемый из РФ газ (5,7 млн кубометров) Кишинев направляет в Приднестровье, чтобы расположенное там предприятие Интер РАО (МолдГРЭС) могла обеспечить правый берег Молдавии электроэнергией.
Напомним, соглашение о транзите российского газа через Украину в Республику Молдавия и Европу истекает в конце 2024 года. Посол РМ в Киеве Валерий Киверь уже заявил, что вероятнее всего оно по политическим мотивам продлеваться не будет, хотя для Украины и европейских бенефициаров это было бы экономически выгодно.
Как сообщало EADaily , в случае необходимости Приднестровье сможет получать природный газ, минуя Украину. В этом заверил президент ПМР Вадим Красносельский отметив, что на сегодняшний день уже отработан альтернативный маршрут поставки российского голубого топлива в регион.
«Он (маршрут) действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает. Многие сомневались, что сечение трубы не подойдет. Оно подходит. Приднестровье может получить газ минуя Украину, напрямую», — подчеркнул глава государства.