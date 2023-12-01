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В Приднестровье растёт заболеваемость коклюшем

В Приднестровье растёт заболеваемость коклюшем
фото: novostipmr

В Приднестровье фиксируют рост заболеваемости коклюшем. Новые случаи выявляют ежедневно, информирует novostipmr.

Врачи говорят: опасность в том, что симптомы коклюша схожи с обычной простудой. Заболевшего мучает постоянный кашель, в горле першит, не хватает воздуха, вдобавок чувствуется слабость. Может показаться, что это сезонное ОРВИ, но на самом деле всё серьёзнее. Сезон болезни – это осень-зима. Особенно опасен коклюш для детей.

«Это заболевание опасно для маленьких деток, потому что они не могут контролировать кашлевой рефлекс, его длительные приступы. Представьте себе, приступ кашля может длиться 15-20 минут, это непрерывный кашель с длинным вдохом, репризом. Маленький ребёнок не справляется с этим. Для них это опасно. Для остальных этот кашель просто мучение, он изматывает и изнуряет», – рассказала врач-педиатр поликлиники № 2 Тирасполя Наталья Скидина.

Если в конце лета врачи фиксировали единичные случаи заболевания, то с началом холодов каждый день такой диагноз ставят 4-6 пациентам, и это только на одном участке.

«Было зарегистрировано 16 случаев, из которых 14 в Тирасполе и 2 в Слободзейском районе. Нужно обязательно всем вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек в организованных коллективах и осложнений болезни. У детей, которые заболевают коклюшем в возрасте до 1 года, часто это заканчивается летальным исходом», – отмечает заведующая эпидемиологическим отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анжела Мунтян.

В Приднестровье привито от коклюша около 80% населения. По словам медиков, чтобы избежать эпидемии, этот показатель должен быть выше. Вакцины есть во всех поликлиниках республики. Они защищают от 3 болезней: коклюша, дифтерии и столбняка.
  • Вчера, 20:29
  • DTV
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