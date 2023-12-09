Фото: Telegram-канал Киевской городской администрации
В Киеве начали сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", — говорится в публикации, пишет ria.ru.
В администрации уточнили, что из-за демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. В дальнейшем монумент будут хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.
Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В начале мая украинский парламент принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.