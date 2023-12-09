Dnestr.TV

 
0

В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу

В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу
Фото: Telegram-канал Киевской городской администрации

В Киеве начали сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации, сообщила городская администрация в Telegram-канале.

"Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", — говорится в публикации, пишет ria.ru.

В администрации уточнили, что из-за демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. В дальнейшем монумент будут хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

В начале мая украинский парламент принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.
  • Сегодня, 11:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна