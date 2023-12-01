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Молдавские игристые вина вошли в десятку лучших на международном конкурсе во Франции

Молдавские игристые вина вошли в десятку лучших на международном конкурсе во Франции
Фото: открытые источники

Молдавские игристые вина завоевали пять золотых медалей и вошли в десятку лучших на международном конкурсе Effervescents du Monde 2023, который прошел во Франции. Результаты объявили 8 декабря на официальном сайте конкурса.

В десятку лучших попали два игристых вина — Asconi (Uneor Glera) и A Priori Wine (Maestro Cuvée Blanc), передает newsmaker.md.

Молдавские игристые вина вошли в десятку лучших на международном конкурсе во Франции

Молдавские игристые вина завоевали пять золотых медалей из 80 и семь серебряных из 76. Конкурс проходил с 28 ноября по 1 декабря в Шато-де-Раватис во Франции. В нем приняли участие 470 игристых вин из 19 стран.

Молдавские игристые вина вошли в десятку лучших на международном конкурсе во Франции
  • Сегодня, 11:18
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