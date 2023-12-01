Молдавские игристые вина завоевали пять золотых медалей и вошли в десятку лучших на международном конкурсе Effervescents du Monde 2023, который прошел во Франции. Результаты объявили 8 декабря на официальном сайте конкурса.
В десятку лучших попали два игристых вина — Asconi (Uneor Glera) и A Priori Wine (Maestro Cuvée Blanc), передает newsmaker.md.
Молдавские игристые вина завоевали пять золотых медалей из 80 и семь серебряных из 76. Конкурс проходил с 28 ноября по 1 декабря в Шато-де-Раватис во Франции. В нем приняли участие 470 игристых вин из 19 стран.