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ЕС согласовал первый в мире закон об искусственном интеллекте

ЕС согласовал первый в мире закон об искусственном интеллекте
Изображение: открытые источники

Страны - члены Евросоюза и Европарламент достигли соглашения по закону, который регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило испанское представительство в Совете ЕС в соцсети X (ранее Twitter), пишет ТАСС.

Оно отмечает, что "достигнуто предварительное соглашение по закону об искусственном интеллекте". Как говорится в публикации, инициатива направлена на то, чтобы "системы ИИ, продаваемые и используемые в ЕС, были безопасными и уважали фундаментальные права и ценности" сообщества.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, Европа "становится самым первым континентом, установившим четкие правила использования ИИ". Как написал политик в соцсети X, речь идет о "стартовой площадке для стартапов и исследователей ЕС".

По версии газеты El Pais, государства - члены сообщества и Европарламент достигли соглашения после трех дней напряженных переговоров. Текст закона еще должен быть ратифицирован обеими сторонами, прежде чем он вступит в силу. Как ожидается, это может произойти в 2026 году, хотя некоторые аспекты начнут действовать раньше. Среди прочего, закон должен поспособствовать регулированию использования таких технологий, как чат-бот ChatGPT, и систем биометрической идентификации в реальном времени.

Достижение соглашения по ИИ было одним из приоритетов испанского председательства в Совете ЕС, которое с января 2024 года переходит к Бельгии.
  • Сегодня, 11:20
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