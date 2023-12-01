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Конор Макгрегор проведет следующий бой весной

Конор Макгрегор проведет следующий бой весной
Фото USA Today

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок весной, он уже приступил к ежедневным тренировкам. Об этом Макгрегор рассказал ТАСС.

"Я проведу следующий бой весной. Сейчас я еще не в стадии активной подготовки, но сдаю длпинг-тесты, каждый день тренируюсь, - сказал Макгрегор. - Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться".

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщал, что Макгрегор и Чендлер сойдутся в поединке в конце сезона реалити-шоу Ulimate Fighter 31.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

Чендлеру 37 лет, он одержал 23 победы и потерпел 8 поражений в смешанных единоборствах.
  • Сегодня, 11:31
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