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Водитель, покинув место ДТП, усугубил свою вину

Водитель, покинув место ДТП, усугубил свою вину
фото: sk.gospmr

Следственными органами Управления СК г.Слободзея завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Р. П. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 260 УК ПМР (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 122 УК ПМР (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии), сообщила пресс-служба СК ПМР.

Обвиняемый ночью 19 августа 2023 года, находясь за рулем автомобиля «Мазда», выезжал с территории одного из дачных участков СОТ «Одема» с.Незавертайловка. Двигаясь по Садовой улице, он не заметил лежащего на дороге подвыпившего мужчину и совершил на него наезд.

Почувствовав, что наехал на препятствие, остановился и вышел из автомобиля. Потерпевший ещё подавал признаки жизни и был в сознании, но Р. П., испугавшись содеянного, не предпринял меры для оказания помощи пострадавшему и спешно скрылся с места происшествия.

Через некоторое время мужчина скончался. Утром тело погибшего обнаружила хозяйка близлежащего дачного участка и сразу позвонила в милицию. Водителя установили и задержали на следующие сутки.

Учитывая, тяжесть преступных действий, повлекших смерть потерпевшего, обвиняемому была избрана мера пресечения в виде ареста.

Доказательства, изобличающие Р. П., в совершении указанных преступлений собраны следствием в достаточном объёме.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.
  • Сегодня, 10:06
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