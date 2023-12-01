Следственными органами Управления СК г.Слободзея завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Р. П. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 260 УК ПМР (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 122 УК ПМР (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии), сообщила пресс-служба СК ПМР.
Обвиняемый ночью 19 августа 2023 года, находясь за рулем автомобиля «Мазда», выезжал с территории одного из дачных участков СОТ «Одема» с.Незавертайловка. Двигаясь по Садовой улице, он не заметил лежащего на дороге подвыпившего мужчину и совершил на него наезд.
Почувствовав, что наехал на препятствие, остановился и вышел из автомобиля. Потерпевший ещё подавал признаки жизни и был в сознании, но Р. П., испугавшись содеянного, не предпринял меры для оказания помощи пострадавшему и спешно скрылся с места происшествия.
Через некоторое время мужчина скончался. Утром тело погибшего обнаружила хозяйка близлежащего дачного участка и сразу позвонила в милицию. Водителя установили и задержали на следующие сутки.
Учитывая, тяжесть преступных действий, повлекших смерть потерпевшего, обвиняемому была избрана мера пресечения в виде ареста.
Доказательства, изобличающие Р. П., в совершении указанных преступлений собраны следствием в достаточном объёме.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.