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Молдова примет участие во встрече глав МИД стран "Восточного партнерства"

Молдова примет участие во встрече глав МИД стран "Восточного партнерства"
фото: Sputnik / Osmatesco

Заседание глав МИД стран Евросоюза и "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе под председательством Жозепа Борреля.

Молдавская делегация 11 декабря, в Брюсселе примет участие во встрече министров иностранных дел стран – членов организации "Восточное партнерство", передаёт Sputnik

Известно, что в дискуссии примут участие главы МИД пяти стран "Восточного партнерства" – Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Министерская встреча стран "Восточного партнерства" пройдет под председательством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Во встрече также примет участие европейский комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели.

Ожидается, что министры на встрече рассмотрят следующие вопросы:

как "Восточное партнерство" может продолжать обеспечивать удовлетворение потребностей государств-членов и стран-партнеров;

ключевые приоритеты совместной работы в 2024 году;

ускорение реализации экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства";

расширение сотрудничества с такими регионами, как Центральная Азия и Западные Балканы, а также с другими региональными направлениями, такими, как "Черноморская синергия".

Министры также выступят на Форуме гражданского общества "Восточного партнерства".
  • Сегодня, 10:13
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