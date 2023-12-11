Заседание глав МИД стран Евросоюза и "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе под председательством Жозепа Борреля.
Молдавская делегация 11 декабря, в Брюсселе примет участие во встрече министров иностранных дел стран – членов организации "Восточное партнерство", передаёт Sputnik
Известно, что в дискуссии примут участие главы МИД пяти стран "Восточного партнерства" – Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.
Министерская встреча стран "Восточного партнерства" пройдет под председательством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Во встрече также примет участие европейский комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели.
Ожидается, что министры на встрече рассмотрят следующие вопросы:
как "Восточное партнерство" может продолжать обеспечивать удовлетворение потребностей государств-членов и стран-партнеров;
ключевые приоритеты совместной работы в 2024 году;
ускорение реализации экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства";
расширение сотрудничества с такими регионами, как Центральная Азия и Западные Балканы, а также с другими региональными направлениями, такими, как "Черноморская синергия".
Министры также выступят на Форуме гражданского общества "Восточного партнерства".