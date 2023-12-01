Тираспольчанка Лилия Фиськович завоевала серебряную медаль испанского марафона «Generali Malaga Marathon 2023».
Приднестровская бегунья на финише уступила только спортсменке из Кении. 42 с лишним километра Фиськович преодолела за 2 ч 34 мин и 12 с, сообщает novostipmr
«Я готовилась к этому марафону целенаправленно. За неделю до старта случилась неразбериха с организационной составляющей, и мое участие в этом соревновании едва не сорвалось. Рада, что все же удалось принять участие и завоевать медаль», - отметила Лилия Фиськович.
Марафон на улицах Малаги (Андалусия) – популярный забег в Испании, в котором принимают участие все больше спортсменов из разных стран мира.