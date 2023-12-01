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Приднестровская бегунья завоевала серебро на марафоне в Испании

Приднестровская бегунья завоевала серебро на марафоне в Испании
фото: novostipmr

Тираспольчанка Лилия Фиськович завоевала серебряную медаль испанского марафона «Generali Malaga Marathon 2023».

Приднестровская бегунья на финише уступила только спортсменке из Кении. 42 с лишним километра Фиськович преодолела за 2 ч 34 мин и 12 с, сообщает novostipmr

«Я готовилась к этому марафону целенаправленно. За неделю до старта случилась неразбериха с организационной составляющей, и мое участие в этом соревновании едва не сорвалось. Рада, что все же удалось принять участие и завоевать медаль», - отметила Лилия Фиськович.

Марафон на улицах Малаги (Андалусия) – популярный забег в Испании, в котором принимают участие все больше спортсменов из разных стран мира.

  • Сегодня, 10:18
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