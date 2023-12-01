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Организаторы Евровидения ответили на критику касаемо участия Израиля

Организаторы Евровидения ответили на критику касаемо участия Израиля
фото: Millenius/Shutterstock.com

Европейский вещательный союз (EBC) опубликовал ответ средствам массовой информации и вещателям разных стран мира, которые обратились к нему с призывом запретить Израилю участие в европейском песенном конкурсе Евровидение-2024. Просители призвали Европейский вещательный союз «присоединиться к бойкоту Израиля на фоне войны в Секторе Газа», пишет newsisrael

В EBC заявили: Управление вещания Израиля соблюдает все правила европейского песенного конкурса, а потому в Евровидении-2024 Израиль участвовать будет – наравне с 36-ю другими участниками. Нет никаких оснований запрещать ему участие, подчеркнули в ЕВС.

В Европейском вещательном союзе также напомнили: Израиль продолжает участвовать в других международных соревнованиях.

В заявлении организации общественных вещателей сказано: «Евровидение – это соревнование между общественными вещателями всей Европы и Ближнего Востока. Это конкуренция между вещательными компаниями, а не между правительствами, и израильская общественная телерадиокомпания участвует в этом соревновании уже 50 лет. Песенный конкурс Евровидение останется аполитичным событием, объединяющим публику по всему миру».

Напомним, в ноябре фан-сайт Евровидения Eurovoix выступил с протестом против израильского клипа, «противоречащего духу, на котором было основано Евровидение».

«Текущая ситуация в Израиле и Палестине – это событие, последствия которого выходят далеко за рамки песенного конкурса, – было сказано в заявлении Eurovoix. – На наш взгляд, клип, в котором показаны фотографии военнослужащих, демонстрирует явное намерение израильской телекомпании использовать процесс национального отбора в качестве политического инструмента для пропагандирования военных действий».

В фан-клубе добавили: «Мы верим, что Евровидение представляет собой мир и гармонию для всех людей в Европе и во всем мире. Использование Евровидения для прямой пропаганды военной кампании, одобренной правительством Израиля, прямо противоречит этим ценностям».

В Eurovoix заявили, что ограничат освещение израильского участия в песенном конкурсе, ограничившись лишь фактическими сведениями, и пригласили журналистов последовать их примеру.

Напомним, 68-й по счету песенный конкурс Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальмё в мае следующего года. Несмотря на то, что Европейский вещательный союз в который раз декларирует свою аполитичность, букмекеры иного мнения.

На сайте Eurovision World уже сейчас в своих прогнозах ставят Израиль на первое место, давая ему 8% шансов на победу, кто бы его ни представлял и с какой бы песней он ни выступил. На втором месте в прогнозной таблице – Украина, ей букмекеры дают 7% шансов на победу. Следом в букмекерской таблице идут Италия, Швеция и Норвегия.

  • Сегодня, 10:34
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