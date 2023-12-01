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Автоворы задержаны

Автоворы задержаны
фото: esquire

На протяжении нескольких месяцев столичные и рыбницкие милиционеры регистрировали заявления граждан о том, что из их автомобилей пропадали видеорегистраторы, деньги, документы и личные вещи.

Очередное сообщение поступило 3 декабря от жителя Рыбницы. Автомобиль был припаркован у подъезда дома на улице Вальченко. Похищены видеорегистратор, мобильный телефон, а также 2000 леев РМ, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Через два дня, 5 декабря, заявление о краже из машины поступило в УВД г. Тирасполь. Владелец, вызвавший милицию на место происшествия, осматривая свою машину, заявил, что исчезли перфоратор, шуруповёрт, а также 160 долларов США. Потерпевший пояснил: вечером, как всегда, припарковал транспортное средство у подъезда. Утром проснулся от телефонного звонка: местные жители нашли документы водителя.

Сотрудники уголовного розыска двух подразделений объединили усилия. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили: кражу совершил 34-летний гражданин Республики Молдова, проживающий в Тирасполе. Он был задержан, дал признательные показания.

Рассказал, что в 2022-м вышел из мест лишения свободы. Приехал в Приднестровье из Молдовы. С июня текущего года в Рыбнице обворовывал машины.

Сначала – один, потом – с 37-летним подельником, с которым познакомился в колонии-поселении.

Вместе промышляли в Рыбнице и Тирасполе: один проникал в автомобили, другой неподалёку стоял настороже. Искали незапертые машины, просто дёргали ручки. Паспорта разрывали на кусочки и выбрасывали, посредством карточек расплачивались в магазинах. Чаще всего через объявления в интернете продавали краденые вещи в Тирасполе. Деньги уходили на выпивку и закуску.

По признанию одного из преступников, они проверили, заперты ли, порядка 30 машин. Открылись всего пять.

Рыбницкие и столичные милиционеры продолжают устанавливать круг потерпевших. Фигуранты краж задержаны. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
  • Сегодня, 12:23
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