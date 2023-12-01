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Селекторное совещание Президента - подробности

Селекторное совещание Президента - подробности
фото: president.gospmr

Рабочую неделю открыло селекторное совещание Президента с руководителями органов государственной власти и управления. Главы государственных администраций доложили о текущей жизнедеятельности городов и районов республики. Ситуация на местах стабильная. Возникающие вопросы закрывались в рабочем порядке. Социальные обязательства перед гражданами выполняются своевременно, сообщила пресс-служба Главы государства.

Столичный глава упомянул в своем докладе, что штатная недоукомплектованность дворниками в Тирасполе – 44%.

Работники этого профиля – люди в основном старше среднего возраста. Нагрузка на специалистов очень большая, особенно в снежный период.

Руководитель бендерской администрации Роман Иванченко, в свою очередь проинформировал, что муниципальными властями изыскана возможность выплатить дворникам в ноябре и декабре текущего года повышенную заработную плату.

Обсуждается возможность увеличения размера зарплаты всех работников, отвечающих за уборку общественных пространств.

Вадим Красносельский поручил поощрить сотрудников, которые были активно задействованы в ликвидации недавнего снегопада.

Говорили также о перспективах строительства доступного жилья. Это один из эффективных инструментов привлечения и удержания специалистов. Был поднят вопрос об участии в проектах не только отдельных граждан, но и предприятий и организаций, которые могли бы вступать в кооператив, приобретая ведомственные квартиры для своих сотрудников. Президент такой подход поддержал. Кроме того, он рекомендовал использовать механизм взаимозачета: выделять юридическим лицам, задействованным в процессе строительства, долю в кооперативе в качестве платы за выполненную работу. Президент поручил проработать нормативную базу.

Вадим Красносельский отметил, что в республике еще есть недостроенные объекты, коробки которых годами простаивают. Главам поручено проанализировать и доложить, какие из них могут быть использованы в качестве основы для строительства многоквартирных домов. Упомянули на совещании и строящийся жилой комплекс на территории НИИ. Сдача коттеджного городка в эксплуатацию запланирована на начало сентября будущего года.

Олег Довгопол рассказал Президенту и коллегам, что в Тирасполе заливают каток. Шесть из десяти слоев готовы. На неделе рассчитывают закончить. В этом году объект будут эксплуатировать без купола. Его доставят в двадцатых числах декабря, а установят уже после новогодних праздников.

Стоимость посещения катка – 15 рублей, аренда коньков – 5 рублей. Выход на лед можно планировать уже на пятницу.

Роман Иванченко сообщил, что в Бендерах обсуждают возможность продления периода пребывания воспитанников в детских садах. Сейчас родители обязаны забрать ребенка до 17.30. Многие сетуют, что не успевают. Целесообразной видится организация работы дежурных воспитателей до 18.00.

Говорили участники рабочей дискуссии и о подготовке к новогодним праздникам. Центральные городские елки везде зажжены. Тематическое украшение населенных пунктов продолжается. Готовятся культурно-массовые мероприятия. На совещании затронули тему организации в период их проведения торговли и общественного питания. Нормативная база требует внесения корректив. Даны соответствующие поручения.
  • Сегодня, 12:32
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