Министр энергетики Республики Молдова Виктор Парликов и его румынский коллега Себастьян-Иоан Бурдужа подписали сегодня в Кишинэу Меморандум о взаимопонимании о разработке проектов по объединению сетей природного газа и электроэнергии, передает МОЛДПРЕС.
По словам министра энергетики Республики Молдова Виктора Парликова, сотрудничество с Румынией, особенно в энергетическом направлении, в последние годы активизировалось. «Подписанный сегодня меморандум знаменует собой совместное обязательство по укреплению сотрудничества и устойчивому развитию энергетического сектора. Документ будет способствовать достижению нашей цели стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как стать страной-членом Европейского союза. Благодарю Румынию за безоговорочную поддержку Республики Молдова. Румыния - главный партнер и защитник Республики Молдова на евроинтеграционном пути», - заявил чиновник.
Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа заявил, что энергетика может использоваться как оружие шантажа или как инструмент экономического развития. «Румыния находится на пороге достижения энергетической независимости, будучи в этом году нетто-экспортером электроэнергии и полагаясь только на газ, добываемый внутри страны. Что касается энергетической безопасности, мы были рады видеть инвестиции в инфраструктуру в последние годы, которые позволяют диверсифицировать источники поставок, и мы планируем следующие шаги. Республика Молдова всегда может рассчитывать на поддержку Румынии», - подчеркнул он.
Чиновник уточнил, что "Transelectrica" в ближайшее время объявит тендер на строительство ЛЭП Сучава-Бельцы, которая будет готова максимум через три года, и поручил OPCOM ускорить процесс начала работ в Республике Молдова.
Подписанный сегодня меморандум предусматривает возможность увеличения пропускной способности транспортировки газа и расширения газопровода Яссы-Унгены-Кишинэу за счет строительства газотранспортного трубопровода «Пояс Кишинэу». В Минэнерго уточнили, что эта цель может быть достигнута к концу 2031 года. Кроме того, развитие системы хранения природного газа на территории Румынии будет поддерживаться за счет увеличения мощностей хранения природного газа на месторождении Сэрмэшель и/или строительства нового хранилища в Фэлтичень.
В сфере электроэнергетики меморандум касается воздушной линии электропередачи 400 кВ Сучава-Бельцы, расширения станции 400 кВ Сучава и станции 400 кВ Бельцы, проекта соединения воздушной ЛЭП 400 кВ между Стрэшень и электростанции на территории Румынии, установленной CNTEE АО "Transelectrica", а также развития существующей линии электропередачи 110 кВ Хуш-Чоара.
В то же время меморандум обеспечит условия для назначения АО "OPCOM" в соответствии с молдавским законодательством оператором рынка электроэнергии в Республике Молдова, в том числе назначенным оператором рынка электроэнергии, в целях интегрировать рынок электроэнергии Республики Молдова во внутренний рынок электроэнергии ЕС путем объединения рынков.