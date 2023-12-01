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За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы

За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы
фото: pixabay.com

Насколько доступны квартиры в разных странах Европы и сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственные квадратные метры, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на forsal.pl.

Доступность жилья во многих странах является показателем качества жизни и экономического развития. Средний показатель собственного жилья в странах Европы в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.

Хотя в разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, доступность жилья определяется еще уровнем зарплат и временем, за которое можно накопить средства на собственную квартиру или дом.

Последний отчет Deloitte Property Index 2023 показывает, что наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить квартиру площадью 70 кв. м, словакам нужно откладывать полностью свою зарплату на протяжении 14,1 лет.

Самое дорогое жилье в Норвегии, но заработать на него там легче всего.

К примеру, столько времени следует откладывать всю зарплату для приобретения квартиры в странах:

Бельгия – 4,3 года;
Норвегия – 4,7 года;
Дания – 5 лет;
Словения – 5,6 лет;
Италия – 6,2 года;
Румыния – 6,3 года;
Греция – 6,6 лет;
Великобритания, Нидерланды, Португалия – 7,2-7,5 лет;
Польша – 8,1 года;
Хорватия – 9 лет;
Ирландия – 9,8 лет;
Венгрия – 10,2 года;
Эстония – 10,8 лет;
Сербия – 11,8 лет;
Чехия – 13,3 лет;
Словакия – 14,1 лет.

В прошлом году почти вся Европа ощутила рост цен на жилье, отмечают авторы отчета. Высокие цены на покупку квартиры зафиксированы в Австрии и Германии, Франции и Норвегии. Больше всего выросли цены на жилье в Загребе и Сараево. Единственной столицей, где подешевели новые квартиры, был Копенгаген (Дания).

В общем, средние цены за кв. м жилья в европейских странах такие:

Австрия – 4925 евро/кв. м;
Германия – 4800 евро/кв. м;
Франция – 4639 евро/кв. м;
Норвегия – 4204 евро/кв. м;
Нидерланды – 4116 евро/кв. м;
Великобритания – 3980 евро/кв. м;
Чехия – 3753 евро/кв. м;
Ирландия – 3473 евро/кв. м;
Эстония – 3122 евро/кв. м;
Литва – 3215 евро/кв. м;
Бельгия, Дания – 3104 евро/кв. м;
Испания – 2663 евро/кв. м;
Италия – 2371 евро/кв. м;
Польша – 1975 евро/кв. м;
Румыния – 1417 евро/кв. м;
Греция – 1330 евро/кв. м.
Отмечается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, больше всего квартир было построено во Франции (482,2 тыс.) и Польше (238,6 тыс.)

Раньше РБК-Украина писала, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы купить квартиру. Для покупки квартиры нужно отложить 90 зарплат.
  • Сегодня, 10:26
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