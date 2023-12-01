Насколько доступны квартиры в разных странах Европы и сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственные квадратные метры, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на forsal.pl.
Доступность жилья во многих странах является показателем качества жизни и экономического развития. Средний показатель собственного жилья в странах Европы в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.
Хотя в разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, доступность жилья определяется еще уровнем зарплат и временем, за которое можно накопить средства на собственную квартиру или дом.
Последний отчет Deloitte Property Index 2023 показывает, что наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить квартиру площадью 70 кв. м, словакам нужно откладывать полностью свою зарплату на протяжении 14,1 лет.
Самое дорогое жилье в Норвегии, но заработать на него там легче всего.
К примеру, столько времени следует откладывать всю зарплату для приобретения квартиры в странах:
В прошлом году почти вся Европа ощутила рост цен на жилье, отмечают авторы отчета. Высокие цены на покупку квартиры зафиксированы в Австрии и Германии, Франции и Норвегии. Больше всего выросли цены на жилье в Загребе и Сараево. Единственной столицей, где подешевели новые квартиры, был Копенгаген (Дания).
В общем, средние цены за кв. м жилья в европейских странах такие:
Австрия – 4925 евро/кв. м; Германия – 4800 евро/кв. м; Франция – 4639 евро/кв. м; Норвегия – 4204 евро/кв. м; Нидерланды – 4116 евро/кв. м; Великобритания – 3980 евро/кв. м; Чехия – 3753 евро/кв. м; Ирландия – 3473 евро/кв. м; Эстония – 3122 евро/кв. м; Литва – 3215 евро/кв. м; Бельгия, Дания – 3104 евро/кв. м; Испания – 2663 евро/кв. м; Италия – 2371 евро/кв. м; Польша – 1975 евро/кв. м; Румыния – 1417 евро/кв. м; Греция – 1330 евро/кв. м. Отмечается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, больше всего квартир было построено во Франции (482,2 тыс.) и Польше (238,6 тыс.)
Раньше РБК-Украина писала, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы купить квартиру. Для покупки квартиры нужно отложить 90 зарплат.