В Приднестровье начала реализовываться новая мера господдержки – предоставление субсидий фермерам при покупке племенных животных на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды ПМР.
Отметим, что в настоящее время в республике статус «племенные» есть у животных молочно-товарной фермы ООО «Фиальт-Агро». Она расположена в Рыбницком районе и специализируется на выращивании высокопродуктивных животных для воспроизводства своего стада и продажи в другие хозяйства.
Получить помощь от государства (возмещение части затрат) могут как сельхозпредприятия, так и КФХ, которые осуществляют деятельность в области животноводства на территории Приднестровья.
Каждый фермер при покупке племенных животных в ПМР имеет право на субсидию в размере 10 000 рублей за одного животного. При этом максимальная сумма на получателя не может превышать 1 250 000 рублей, то есть помощь предоставляется на животных в количестве не более 125 голов. Источник финансирования – Фонд поддержки сельского хозяйства.
Первый получатель субсидии уже есть – это КФХ Григориопольского района. Выделены денежные средства на покупку 22 коров породы «голштин» у «Фиальт-Агро». Как сообщает пресс-служба Минсельхозприроды, 220 000 рублей перечислены на счет получателя в полном объеме.
В течение последующих трех лет Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов будет осуществляться контроль за соблюдением получателем субсидии взятых на себя обязательств.
Данная мера направлена на стимулирование развития молочного сектора, повышение производства качественного молочного сырья, улучшение генетического потенциала стада. Подобные меры способствуют укреплению продовольственной безопасности. Сельское хозяйство продолжает оставаться приоритетным сектором для развития экономики Приднестровья.
Введение данной меры подчеркивает важность поддержки животноводов в их стремлении к повышению эффективности производства.