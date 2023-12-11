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"Больше не значится": адвокатам Навального неизвестно, где их подзащитный

"Больше не значится": адвокатам Навального неизвестно, где их подзащитный
фото: Илья Питалев / РИА Новости

Алексей Навальный больше не числится в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области, где он отбывал срок наказания по делу о мошенничестве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) в соцсети X, передаёт РБК

«Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются», — написала она.

По ее словам, адвокату также сообщили, что Навального нет и в колонии особого режима ИК-7 (расположена в поселке Пакино Ковровского района Владимирской области).

С 6 декабря адвокаты Навального сообщают, что их не пускают к подзащитному и не выводят на заседания суда по видеосвязи. Они заявляли, что ждали у входа в колонию, но их не пропускали.

РБК направил запрос во ФСИН и обратился за комментарием к адвокатам Навального.

В колонию строгого режима ИК-6 Навального перевели в июне 2022 года, после того как в марте того же года Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Срок по «делу «Ив Роше» тогда был зачтен.

До этого он содержался колонии общего режима № 2 во Владимирской области. В 2021 году суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше», приговорив его к двум годам и шести месяцам.

В августе 2023 года он получил 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Речь идет об основанном им Фонде борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, в России деятельность запрещена). Выездное заседание Мосгорсуда проходило в ИК-6. Навальный отверг обвинения, называя дело политическим.

1 декабря он рассказал, что против него возбуждено новое уголовное дело — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

  • Сегодня, 10:53
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