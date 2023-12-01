Политик озаботился судьбой памятника после того, как было озвучено предложение снести его.
"По иронии судьбы сегодня отмечается Международный день нейтралитета. И наша с вами задача – всё спасти. И сохранить нашу память и историю тоже.
Официально заявляю: памятник Котовскому готов приобрести на свои средства. Мы установим его в другом месте и сохраним уникальную скульптуру в неприкосновенности. Не дадим Санду в этой ситуации устроить цирк с конями", — цитирует Шора Point.md.
Недавно бывший министр обороны Анатол Шалару призвал снеcти этот памятник.
"Дорогие друзья, я считаю, что пришло время снести памятник бандиту и убийце Котовскому, водруженный на лошади прямо в центре Кишинева", — написал Шалару на своей странице в Facebook. При этом он предложил "оставить лошадь, так как она не виновна".
Вскоре, после того как Шор предложил выкупить памятник, Шалару отреагировал на это предложение.
"Шор заявил, что хочет купить памятник Котовскому вместе с лошадью и перенести его в другое место. Предлагаю правительству Республики Молдова организовать аукцион на все памятники, установленные советским оккупационным режимом, включая танки Т34. Что касается памятника Котовскому, то я считаю, что лошадь следует продать отдельно, поскольку она гораздо более ценна", — написал Шалару.
Памятник Григорию Ивановичу Котовскому был установлен в 1954 году на площади Котовского в Кишинёве (ныне К. Негруцци) в 36-ю годовщину Советской армии. Это был один из первых монументальных памятников в послевоенной Молдавии. В жизнь был воплощен проект работы творческого коллектива в составе И. Г. Першудчева и А. И. Посядо, молдавских скульпторов, заслуженных деятелей искусств Молдавской республики Л. И. Дубиновского и К. Д. Китайки и главного архитектора Кишинева Наумова, пишет locals.md
скриншот locals.md
По мнению специалистов, кишиневский Котовский – одна из лучших конных статуй, а конь под легендарным комбригом в прошлом веке вошел в тройку самых лучших в Европе.
Котовского называли защитником обездоленных, люди слагали о нем легенды и очень уважали. Он был символом справедливости своего времени и, как не пытаются сейчас стереть его имя со страниц истории, остается этим символом до сих пор. Легендарный красный комбриг сыграл одну из ключевых ролей в создании Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. Более того, идея ее создания принадлежала именно Григорию Ивановичу, убежденному, что молдавский народ заслуживает права на самоопределение.
Г.И. Котовский удостоился особой чести – для него был построен мавзолей. Мало кому известно, что в СССР было построено всего три мавзолея – мавзолей Пирогова в Винницкой области, мавзолей Ленина в Москве и мавзолей легендарного комбрига Григория Котовского.
В специально оборудованном помещении на небольшой глубине был установлен стеклянный саркофаг, в котором при определённой температуре и влажности сохранялось тело Котовского. Рядом с саркофагом, на атласных подушечках хранились три ордена Красного Знамени. А чуть поодаль, на специальном постаменте находилось почетное революционное оружие – инкрустированная кавалерийская шашка. А в 1935 году город Подольск под Одессой переименовали в Котовск.
В 1941 году, когда румынские войска заняли Котовск, саркофаг Котовского был разбит, а над его останками надругались захватчики. Тело героя Гражданской войны выбросили в ров с расстрелянными евреями, при этом, как гласит легенда, румынский офицер отсек шашкой его голову. Три ордена Боевого Красного Знамени и почетное революционное оружие были вывезены в Бухарест, где бесследно исчезли. Останки своего лидера вырыли и сохранили железнодорожные рабочие, среди которых было немало ветеранов его корпуса. После освобождения от фашистов тело комбрига положили в простой гроб и отнесли в уцелевшую погребальную камеру мавзолея. В 1965-м году мемориальный комплекс был восстановлен, правда, в несколько уменьшенном виде.
На волне декоммунизации в Украине городу Котовску вернули историческое название Подольск, а в отношении мавзолея неоднократно озвучивались планы сноса. В 2016 году депутаты Подольска приняли решение похоронить Григория Котовского на местном кладбище.
Удастся ли памятник Котовскому в Кишиневе отстоять - покажет время....