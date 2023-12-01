фото : Bozhidar Bozhanov, Демонтаж памятника Советской армии в Софии
В Болгарии начался снос памятника Советской армии, расположенного в Софии, сообщило издание «Блиц». Власти столицы приняли решение демонтировать монумент, несмотря на протесты с участием депутатов Социалистической партии (БСП). В МИД РФ осудили снос памятника, назвав это «варварскими действиями», передаёт kommersant.ru
По данным «Блиц», техника для сноса памятника была подвезена еще утром 12 декабря. С помощью техники у самой высокой фигуры отрезали руку, державшую автомат. К 18:00 по местному времени возле памятника начались протесты, в которых в том числе участвовали депутаты от БСП и партии «Возрождение». «Блиц» отмечает, что зампредседателя БСП Георгий Свиленский в ходе демонстрации получил травму руки, когда пытался прорваться через полицейское заграждение.
Губернатор Софии Вьяра Тодева утверждает, что памятник не реставрировался в течение 70 лет и в результате погодных условия на нем образовались серьезные трещины. Предполагается, что памятник демонтируют поэтапно, а затем восстановят, после чего скульптуры будут переданы в Музей социалистического искусства. При этом представители БСП и «Возрождения» выступают против сноса памятника и заявляют, что районные власти демонтируют его незаконно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начало работ по сносу монумента, назвала это варварством, которое невозможно оправдать. Она подчеркнула, что Москва рассматривает такой шаг, как враждебный. Захарова также сообщила о настойчивых предложениях России провести консультации по сохранению памятника, но в Болгарии их проигнорировали.
По данным «Блиц», представители БСП и «Возрождения» намерены провести референдум среди жителей Софии, в результате которого они примут решение о судьбе памятника. Депутаты БСП также встретились с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Как сообщил «Блиц», премьер не был в курсе происходящего и обязался обсудить этот вопрос с губернатором Софийской области.
Памятник Советской армии был возведен в Софии в 1954 году в честь советских воинов-освободителей. Он расположен в самом центре Софии, на бульваре Царя-Освободителя, между Орловым мостом и Софийским университетом.