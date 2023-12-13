Парламент Венгрии 12 декабря ринял резонансный закон "о защите национального суверенитета" - по инициативе партии "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.
Глава правительства настаивает, что принимаемые меры помогут не допустить иностранного вмешательства в политические дела Венгрии. Но критики внутри страны наряду с западными официальными лицами высказывали опасения, что изменения ограничат инакомыслие так же, как и действующее в России законодательство о так называемых "иностранных агентах", передаёт golosameriki
Венгерский закон предусматривает суровые наказания для партий, получающих зарубежное финансирование на избирательные кампании. Предусмотрено создание Управления по защите суверенитета - с широкими следственными полномочиями. Это начнёт действовать с 1 февраля, отмечает Венгерская служба RFE/RL.
Виктор Орбан считается наиболее дружественным Кремлю среди лидеров стран Евросоюза. Он не раз высказывался за прекращение войны в Украине, даже если для этого потребуются территориальные уступки с украинской стороны. Венгрия не оказывает Киеву военную поддержку. Орбан также заявлял, что Украина не готова сейчас к вступлению в ЕС.
Венгрия назвала условие снятия вето на помощь ЕС Украине
Венгрия готова снять вето на четырехлетний пакет поддержки Украины в размере €50 млрд, предложенные Еврокомиссией, если ЕС разморозит средства поддержки Будапешта (около €30 млрд), заявил главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан в интервью Bloomberg. Агентство отмечает, что Балаш Орбан не имеет родственных связей с премьером, передаёт РБК
«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса, — сказал он. — Но если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно осуществляться из измененного бюджета ЕС, тогда эти два вопроса становятся взаимосвязанными».
В то же время Будапешт по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Украине и предпочел бы, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на один год без изменений в бюджете, отметил Балаш Орбан, добавив, что Венгрия «рассмотрит возможность внесения вклада» в этот пакет.
ЕС в прошлом году приостановил передачу Венгрии порядка €30 млрд из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством. Для разблокирования всей суммы Будапешту нужно выполнить ряд требований — от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТ-сообщества и предоставления убежища.
Как отмечает Bloomberg, ожидается, что ЕС разблокирует €10 млрд финансирования для Венгрии после принятия законов, направленных на независимость судов. Однако Орбан заявил, что Будапешт хочет получить всю сумму.