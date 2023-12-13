Партию техники, в том числе дроны, получила от Евросоюза в рамках Европейского фонда мира (EPF) Национальная армия Молдовы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Церемония передачи партии помощи прошла во вторник на территории размещения саперного батальнона "Кодру" в Негрештах, на ней присутствовали руководство Министерства обороны и Главног штаба, представители ЕС в том числе посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс, Центральным агентством по управлению проектами Литвы, а также корпус военных атташе, сообщает Sputnik
Министр обороны Анатолие Носатый подчеркнул важность полученной помощи "для укрепления обороноспособности Молдовы".
"Партия снаряжения, вторая по счету, полученная в рамках Европейского инструмента мира, демонстрирует, что ЕС поддерживает нас в достижении цели модернизации Национальной армии. Оно будет использовано для обеспечения эффективной деятельности инженерных и медицинских подразделений, что повысит наши возможности по оказанию необходимой поддержки органам государственной власти для управления кризисами", - сказал министр.
фото: army.md
Как отметил Янис Мажейкс, данная поддержка "отражает непоколебимую приверженность поддержанию безопасности и стабильности в регионе, а также усилия ЕС по укреплению институтов безопасности и обороны Республики Молдова".
Вторая партия помощи в рамках EPF является частью утвержденного на 2021 год проекта общей стоимостью в 7 миллионов евро. Помощь состоит из партии дронов для сканирования местности, миноискателей, устройств для извлечения из земли взрывоопасных предметов, защитного снаряжения, в том числе костюмов для саперов, аптечек, генераторов, а также другого снаряжения, необходимого при разминировании.
Первый взнос по данному проекту был получен в мае 2023 года. Платформу поддержки "Европейский инструмент мира" ЕС запустил в 2021 году, а затем Европейский совет утвердил первый транш помощи системе обороны Молдовы. Первоначально пакет финансовой помощи составлял 7 миллионов евро, позже эта поддержка достигла общей суммы в 87 миллионов евро.