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ЕС передал Молдове миноискатели, дроны и вездеходы для саперов

ЕС передал Молдове миноискатели, дроны и вездеходы для саперов
фото: army.md

Партию техники, в том числе дроны, получила от Евросоюза в рамках Европейского фонда мира (EPF) Национальная армия Молдовы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Церемония передачи партии помощи прошла во вторник на территории размещения саперного батальнона "Кодру" в Негрештах, на ней присутствовали руководство Министерства обороны и Главног штаба, представители ЕС в том числе посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс, Центральным агентством по управлению проектами Литвы, а также корпус военных атташе, сообщает Sputnik

Министр обороны Анатолие Носатый подчеркнул важность полученной помощи "для укрепления обороноспособности Молдовы".

"Партия снаряжения, вторая по счету, полученная в рамках Европейского инструмента мира, демонстрирует, что ЕС поддерживает нас в достижении цели модернизации Национальной армии. Оно будет использовано для обеспечения эффективной деятельности инженерных и медицинских подразделений, что повысит наши возможности по оказанию необходимой поддержки органам государственной власти для управления кризисами", - сказал министр.

ЕС передал Молдове миноискатели, дроны и вездеходы для саперов

ЕС передал Молдове миноискатели, дроны и вездеходы для саперов

ЕС передал Молдове миноискатели, дроны и вездеходы для саперов
фото: army.md

Как отметил Янис Мажейкс, данная поддержка "отражает непоколебимую приверженность поддержанию безопасности и стабильности в регионе, а также усилия ЕС по укреплению институтов безопасности и обороны Республики Молдова".

Вторая партия помощи в рамках EPF является частью утвержденного на 2021 год проекта общей стоимостью в 7 миллионов евро. Помощь состоит из партии дронов для сканирования местности, миноискателей, устройств для извлечения из земли взрывоопасных предметов, защитного снаряжения, в том числе костюмов для саперов, аптечек, генераторов, а также другого снаряжения, необходимого при разминировании.

Первый взнос по данному проекту был получен в мае 2023 года. Платформу поддержки "Европейский инструмент мира" ЕС запустил в 2021 году, а затем Европейский совет утвердил первый транш помощи системе обороны Молдовы. Первоначально пакет финансовой помощи составлял 7 миллионов евро, позже эта поддержка достигла общей суммы в 87 миллионов евро.

  • Сегодня, 10:43
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