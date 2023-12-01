Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам одиннадцати месяцев 2023 года превысила 4% процента.
За обозначенный период подорожали тарифы на услуги – более одиннадцати процентов. Продукты питания и непродовольственные товары за ноябрь 2023-го стали дороже приблизительно на два с половиной и полтора процента соответственно, информирует newspmr
Индексы потребительских цен за январь-ноябрь 2023 года:
- на продовольственные товары – 102,62%; - на непродовольственные товары – 101,33%; - тарифы на услуги – 111,21%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,08%.
Ноябрьская дефляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована, необычная для текущего периода года, – дефляция. Понижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило около четверти процента.
За прошедший месяц выросли тарифы на услуги, снизились цены на продовольственные и непродовольственные товары.
Продовольствие за отчетный месяц в целом подешевело на полпроцента.
В среднем тарифы на услуги в ноябре слегка выросли. Наиболее подорожали: услуги банков и образования; бытовые услуги прачечных, химчистки и парикмахерских; ветеринарные услуги. Снижение цен на какие-либо услуги не зафиксировано.
Индексы потребительских цен за ноябрь 2023 года:
- на продовольственные товары – 99,56%; - на непродовольственные товары – 99,62%; - тарифы на услуги – 100,18%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,72%.