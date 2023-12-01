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Ноябрьский индекс цен

Ноябрьский индекс цен
иллюстрация из открытых источников

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам одиннадцати месяцев 2023 года превысила 4% процента.

За обозначенный период подорожали тарифы на услуги – более одиннадцати процентов. Продукты питания и непродовольственные товары за ноябрь 2023-го стали дороже приблизительно на два с половиной и полтора процента соответственно, информирует newspmr

Индексы потребительских цен за январь-ноябрь 2023 года:

- на продовольственные товары – 102,62%;
- на непродовольственные товары – 101,33%;
- тарифы на услуги – 111,21%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,08%.

Ноябрьская дефляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована, необычная для текущего периода года, – дефляция. Понижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило около четверти процента.

За прошедший месяц выросли тарифы на услуги, снизились цены на продовольственные и непродовольственные товары.

Продовольствие за отчетный месяц в целом подешевело на полпроцента.

Подорожали: яйца; масло животное; вина виноградные; молоко и молочная продукция; сыр.

Подешевели: плодоовощная продукция, включая картофель; масло растительное; макаронные и крупяные изделия; сельдь; мука; сахар; мед; кондитерские изделия.

Общее понижение цен на непродовольственные товары в ноябре 2023 года составило более трети процента.

Подорожали: табачные изделия; галантерея, нитки; парфюмерно-косметические товары; инструменты; чулочно-носочные изделия; мыло туалетное.

Подешевели: топливо (бензин); культтовары; медикаменты; вычислительная техника.

В среднем тарифы на услуги в ноябре слегка выросли. Наиболее подорожали: услуги банков и образования; бытовые услуги прачечных, химчистки и парикмахерских; ветеринарные услуги. Снижение цен на какие-либо услуги не зафиксировано.

Индексы потребительских цен за ноябрь 2023 года:

- на продовольственные товары – 99,56%;
- на непродовольственные товары – 99,62%;
- тарифы на услуги – 100,18%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,72%.
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