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Украина получит от США новый пакет военной помощи на $200 млн

Украина получит от США новый пакет военной помощи на $200 млн
фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на $200 млн. Как сообщает 13 декабря «Европейская правда», Байден рассказал об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Байден пообещал, что помощь придет быстро, но не уточнил, что входит в новый пакет. «Я только что подписал решение о выделении еще $200 млн путем списания имущества министерства обороны для Украины», — уточнил президент США, добавив, что Конгрессу США придется одобрить дополнительное финансирование для Киева, так как в противном случае для Владимира Путина это станет «самым большим рождественским подарком».

В свою очередь Зеленский рассказал о целях Украины на 2024 год. «Наши цели на 24-й год понятны — лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально», — добавил он.

Встреча президентов происходит в рамках визита Владимира Зеленского в США, где он уже встретился с американскими законодателями, чтобы попытаться заручиться их поддержкой дополнительного финансирования для Киева.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

Новый пакет от США: Пентагон сообщил о содержимом

В пакете на $200 млн будет линейка ракет, включая HIMARS, HARM и TOW, боеприпасы и оборудование, передаёт korrespondent.net

В новый пакет помощи США вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование. Об этом сообщили в Минобороны США.

Украина получит следующие виды вооружений:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;

компоненты системы противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;

боеприпасы для обезвреживания помех;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запасные части, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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