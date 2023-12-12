Президент США Джо Байден подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на $200 млн. Как сообщает 13 декабря «Европейская правда», Байден рассказал об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Байден пообещал, что помощь придет быстро, но не уточнил, что входит в новый пакет. «Я только что подписал решение о выделении еще $200 млн путем списания имущества министерства обороны для Украины», — уточнил президент США, добавив, что Конгрессу США придется одобрить дополнительное финансирование для Киева, так как в противном случае для Владимира Путина это станет «самым большим рождественским подарком».
В свою очередь Зеленский рассказал о целях Украины на 2024 год. «Наши цели на 24-й год понятны — лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально», — добавил он.
Встреча президентов происходит в рамках визита Владимира Зеленского в США, где он уже встретился с американскими законодателями, чтобы попытаться заручиться их поддержкой дополнительного финансирования для Киева.
Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.
Новый пакет от США: Пентагон сообщил о содержимом
В пакете на $200 млн будет линейка ракет, включая HIMARS, HARM и TOW, боеприпасы и оборудование, передаёт korrespondent.net
В новый пакет помощи США вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование. Об этом сообщили в Минобороны США.
Украина получит следующие виды вооружений:
ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
компоненты системы противовоздушной обороны;
дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;
боеприпасы для обезвреживания помех;
оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
запасные части, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.