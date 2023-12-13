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Ассоциация судей Молдовы обвинила премьера страны в политическом давлении

Ассоциация судей Молдовы обвинила премьера страны в политическом давлении
фото-коллаж tv8.md, премьер-министр Дорин Речан

Ассоциация судей Молдовы пожалуется на премьер-министра Дорина Речана аккредитованным в Кишиневе дипмиссиям и международным СМИ. Заявление прозвучало 13 декабря, после того, как накануне глава правительства раскритиковал решение судей Апелляционной палаты, отменивших решение Нацкомиссии по ЧП о запрете партии «Шанс» участвовать в выборах, сообщает eadaily.com

По мнению судей, слова премьера являются «серьезным нарушением принципа разделения властей в государстве и независимости судебной власти».

«Ассоциация судей Молдавии выражает глубокую обеспокоенность и неодобрение недавними заявлениями премьер-министра Дорина Речана. Мы подчеркиваем, что независимость судебной системы — фундаментальная основа любого правового государства. Нападки на судей, даже словесные, представителей исполнительной или других властей, подрывают доверие общества к судебной власти и могут пагубно воздействовать на беспристрастность и эффективность судебной власти», — напомнили в судебном сообществе.

Крайне важно, добавили в ассоциации, чтобы все государственные органы сотрудничали в рамках закона и взаимного уважения, гарантируя тем самым справедливое и беспристрастное правосудие для всех граждан.

13 декабря, в начале заседания правительства, премьер-министр Республики Молдова зачитал имена судей, входивших в состав суда, огласившего решение Апелляционной палаты Кишинева, заявив, что эти лица якобы поставили под угрозу защиту и безопасность страны, а также проигнорировали доказательства, представленные одной из сторон в процессе”, — уточняет ВСМ (Высший совет магистратуры) РМ, передаёт ipn.md

По данным ВСМ, решение Апелляционной палаты было вынесено по делу, которое рассматривалось в судебных инстанциях начиная с 4 ноября. Заседания судейской коллегии прошли в соответствии с действующим законодательством, и каждой стороне процесса были гарантированы процессуальные права. Решение суда от 12 декабря не является неотменяемым, оно уже размещено в Интернете. Стороны имеют право обжаловать его в Высшей судебной палате, которая вынесет решение о законности оспариваемого акта.

„Высший совет магистратуры подчеркивает, что независимость судебной системы является основой правового государства и имеет существенное значение для функционирования демократии и соблюдения прав человека. Судебная власть осуществляется только через судебную инстанцию в лице судьи — единственного носителя этой власти. Судья — это лицо, конституционно наделенное полномочиями по отправлению правосудия, которые он осуществляет на основании закона. Судьи судебных инстанций независимы, беспристрастны, несменяемы и подчиняются только закону”, — сказано в одном из пресс-релизов.

Напомним, 12 декабря Апелляционная палата Кишинева аннулировала решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии партии «Шанс» (политформирование связывают с запрещенной партией «Шор») с всеобщих местных выборов, на которых они были главными конкурентами партии власти «Действие и солидарность» (ПДС).

В свою очередь в правительстве объявили, что намерены обжаловать решение АП в Высшей судебной палате. Советник премьера Даниел Водэ отметил, что власти будут «отстаивать право государственных учреждений защищать национальную безопасность от преступных группировок», а Дорин Речан обвинил судей в том, что они «мешают властям бороться с преступными группами в политике».

Как сообщало EADaily, лидер ПДС, спикер молдавского парламента Игорь Гросу на этой неделе заявил, что в ближайшее время будут приняты поправки в Избирательный кодекс, которые позволят отстраненным от выборов Комиссией по чрезвычайным ситуациям партиям, запретить участие даже после отмены режима ЧП. Аналогичным образом СМИ, лишенные лицензии в этот период (12 оппозиционных телеканалов), также не будут вещать ни при каких обстоятельствах.

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