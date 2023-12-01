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Саммит Европейского совета: на повестке дня переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС

Саммит Европейского совета: на повестке дня переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС
фото: ilur.am

14 декабря в Брюсселе начинается двухдневный саммит Европейского совета, на повестке дня которого - обсуждение начала переговоров о вступлении в ЕС Молдовы и Украины, пишет noi.md

Обе страны начали этот процесс одновременно, подав заявки на вступление в ЕС в начале марта 2022 года.

Отношения между Молдовой и Европейским союзом основаны на Соглашении об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступившем в силу в 2014 году. Оно закладывает основы для более тесной политической ассоциации и экономической интеграции между блоком ЕС и страной.

Также в 2014 году граждане Молдовы получили право на безвизовое передвижение по территории ЕС. После 2014 года отношения между Кишиневом и Брюсселем развивались медленно, а Европейский союз неоднократно ссылался на нарушения демократических норм в стране, сообщает Noi.md со ссылкой на radiomoldova.md..

Республика Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз 4 марта 2022 года, одновременно с Украиной и Грузией. По заявлениям властей, Молдова выполнила 94% условий, которые были выдвинуты ей при получении статуса страны-кандидата на вступление. Оставшиеся 6% касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и деолигархизации.

Решение Европейского совета во многом зависит от выполнения этих рекомендаций.

Высший орган Европейского Союза объединяет глав государств и правительств 27 входящих в ЕС стран. В проекте повестки дня саммита — вопрос о начале переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой. Венгрия угрожает наложить вето на решение, которое должно быть принято консенсусом.

Глава венгерского правительства не прекращает попыток убедить Европу, что пребывание Украины в ЕС - "не отвечает интересам" Будапешта.
Быстрое вступление Украины в Евросоюз якобы будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности". Об этом в X (ранее Twitter) заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передаёт korrespondent.net

"Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза, поэтому мы не можем его поддержать", - заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что ни ЕС, ни Украина не готовы к членству последней, что этот вопрос не может решаться в спешке, без серьезной проработки его условий и последствий. Негласно такой подход поддерживают и другие страны ЕС, хотя публично они не выступают за перенос переговоров с Украиной.

Молдова во всей этой истории идет прицепом к Украине. Никто в ЕС переговоры о членстве с Молдовой отдельно от Украины даже не рассматривает. В плане евроинтеграции Молдова не может получить чего-то большего, чем Украина. Как решат по Украине, так будет и с Молдовой, пишет md.kp

Из сегодняшних заголовков в европейской прессе: «Страны ЕС должны одержать победу над Венгрией, чтобы саммит поддержал Украину».

Интересная организация, которой надо победить своего собственного члена, чтобы начать переговоры с потенциальным кандидатом в члены.

Как заметил Ион Кристою, если раньше переговоры о членстве в ЕС были чем-то вроде экзаменов для поступления в Оксфорд, то сейчас все это хотят опустить до уровня вступительных экзаменов в университет Фокшан, пишет Дмитрий Чубашенко в md.kp

  • Сегодня, 10:44
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