14 декабря в Брюсселе начинается двухдневный саммит Европейского совета, на повестке дня которого - обсуждение начала переговоров о вступлении в ЕС Молдовы и Украины, пишет noi.md
Обе страны начали этот процесс одновременно, подав заявки на вступление в ЕС в начале марта 2022 года.
Отношения между Молдовой и Европейским союзом основаны на Соглашении об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступившем в силу в 2014 году. Оно закладывает основы для более тесной политической ассоциации и экономической интеграции между блоком ЕС и страной.
Также в 2014 году граждане Молдовы получили право на безвизовое передвижение по территории ЕС. После 2014 года отношения между Кишиневом и Брюсселем развивались медленно, а Европейский союз неоднократно ссылался на нарушения демократических норм в стране, сообщает Noi.md со ссылкой на radiomoldova.md..
Республика Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз 4 марта 2022 года, одновременно с Украиной и Грузией. По заявлениям властей, Молдова выполнила 94% условий, которые были выдвинуты ей при получении статуса страны-кандидата на вступление. Оставшиеся 6% касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и деолигархизации.
Решение Европейского совета во многом зависит от выполнения этих рекомендаций.
Высший орган Европейского Союза объединяет глав государств и правительств 27 входящих в ЕС стран. В проекте повестки дня саммита — вопрос о начале переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой. Венгрия угрожает наложить вето на решение, которое должно быть принято консенсусом.
Глава венгерского правительства не прекращает попыток убедить Европу, что пребывание Украины в ЕС - "не отвечает интересам" Будапешта. Быстрое вступление Украины в Евросоюз якобы будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности". Об этом в X (ранее Twitter) заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передаёт korrespondent.net
"Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза, поэтому мы не можем его поддержать", - заявил Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что ни ЕС, ни Украина не готовы к членству последней, что этот вопрос не может решаться в спешке, без серьезной проработки его условий и последствий. Негласно такой подход поддерживают и другие страны ЕС, хотя публично они не выступают за перенос переговоров с Украиной.
Молдова во всей этой истории идет прицепом к Украине. Никто в ЕС переговоры о членстве с Молдовой отдельно от Украины даже не рассматривает. В плане евроинтеграции Молдова не может получить чего-то большего, чем Украина. Как решат по Украине, так будет и с Молдовой, пишет md.kp
Из сегодняшних заголовков в европейской прессе: «Страны ЕС должны одержать победу над Венгрией, чтобы саммит поддержал Украину».
Интересная организация, которой надо победить своего собственного члена, чтобы начать переговоры с потенциальным кандидатом в члены.
Как заметил Ион Кристою, если раньше переговоры о членстве в ЕС были чем-то вроде экзаменов для поступления в Оксфорд, то сейчас все это хотят опустить до уровня вступительных экзаменов в университет Фокшан, пишет Дмитрий Чубашенко в md.kp