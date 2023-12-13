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В Тирасполе запустят печь для утилизации отходов из дерева

В Тирасполе запустят печь для утилизации отходов из дерева
фото: tv.pgtrk.com

К концу года в Тирасполе планируется запуск печи для утилизации отходов из дерева. Раньше эти отходы из сортировочного комплекса вывозились на свалку, что было затратно. Печь уже привезли и скоро протестируют. Как сообщает novostipmr со ссылкой на tv.pgtrk , помимо прочего, она будет отапливать сам сортировочный комплекс и обеспечит здание горячей водой.

«Мы планируем сжигать крупногабаритный мусор. Это в основном будет мебель и древесные отходы, которые поступают к нам на сортировочный комплекс. Это окна, двери, полы деревянные после замены. А также ветки и отходы после древесного производства», - рассказал директор «Спецавтохозяйства» Тирасполя Геннадий Пантелейчук.

Котёл работает без дыма, при сжигании вырабатывает тепло. Сейчас специалисты монтируют трубы.

«Там выбросов вообще нет, то есть смотришь на трубу, а дыма нет. Это пиролиз, идёт двойной дожог. А это, оказывается, может служить топливом, чтобы обогреть наших людей, которые работают на сортировочном комплексе, подать им горячую воду. То есть это получается тепло и горячая вода, изначально вложив деньги, мы получаем их бесплатно», - пояснил Геннадий Пантелейчук.

В день в печи смогут сжигать до 8 тонн деревянного мусора

В Тирасполе запустят печь для утилизации отходов из дерева
фото: tv.pgtrk.com

  • Сегодня, 10:56
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