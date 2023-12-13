К концу года в Тирасполе планируется запуск печи для утилизации отходов из дерева. Раньше эти отходы из сортировочного комплекса вывозились на свалку, что было затратно. Печь уже привезли и скоро протестируют. Как сообщает novostipmr со ссылкой на tv.pgtrk , помимо прочего, она будет отапливать сам сортировочный комплекс и обеспечит здание горячей водой.
«Мы планируем сжигать крупногабаритный мусор. Это в основном будет мебель и древесные отходы, которые поступают к нам на сортировочный комплекс. Это окна, двери, полы деревянные после замены. А также ветки и отходы после древесного производства», - рассказал директор «Спецавтохозяйства» Тирасполя Геннадий Пантелейчук.
Котёл работает без дыма, при сжигании вырабатывает тепло. Сейчас специалисты монтируют трубы.
«Там выбросов вообще нет, то есть смотришь на трубу, а дыма нет. Это пиролиз, идёт двойной дожог. А это, оказывается, может служить топливом, чтобы обогреть наших людей, которые работают на сортировочном комплексе, подать им горячую воду. То есть это получается тепло и горячая вода, изначально вложив деньги, мы получаем их бесплатно», - пояснил Геннадий Пантелейчук.
В день в печи смогут сжигать до 8 тонн деревянного мусора