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Цены на продовольствие

Цены на продовольствие

Стоимость продовольственных товаров за ноябрь 2023 года в Приднестровье снизилась почти на полпроцента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 декабря 2023 года, информирует newspmr.com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 70,98 руб.
Говядина бескостная – 89,18 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 87,33 руб.
Свинина бескостная – 92,34 руб.
Печень куриная, кг – 56,54 руб.
Фарш мясной – 68,10 руб.
Пельмени – 53,81 руб.
Печень говяжья – 97,75 руб.
Грудка куриная, кг – 65,01 руб.
Куры потрошеные – 44,19 руб.
Окорочка куриные – 48,53 руб.
Сало – 67,96 руб.
Колбаса вареная – 113,46 руб.
Сосиски, сардельки – 84,58 руб.
Колбаса полукопченая – 142,72 руб.
Мясокопчености, кг – 172,26 руб.
Колбаса сырокопченая – 260,46 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 74,89 руб.
Карась свежий – 60,46 руб.
Толстолобик свежий – 42,30 руб.
Салака – 29,77 руб.
Хек – 67,84 руб.
Скумбрия – 65,46 руб.
Сельдь замороженная – 34,84 руб.
Сельдь соленая – 56,07 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 34,64 руб.
Масло сливочно-растительное фасованное, 200 г – 21,24 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 34,70 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 22,88 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 13,99 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 15,13 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,75 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб.
Сметана, кг – 54,91 руб.
Сметана на рынке, кг – 62,68 руб.
Творог, кг – 64,43 руб.
Творог на рынке, кг – 67,73 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 157,50 руб.
Сыр твердый, кг – 149,30 руб.
Брынза на рынке, кг – 92,57 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,61 руб.
Рис шлифованный, кг – 26,82 руб.
Крупа манная, кг – 14,63 руб.
Крупа гречневая, кг – 22,69 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10,78 руб.
Крупа кукурузная, кг – 13,28 руб.
Крупа ячневая, кг – 9,98 руб.
Крупа перловая, кг – 11,86 руб.
Овсяные хлопья, кг – 30,98 руб.
Горох, кг – 13,28 руб.
Фасоль, кг – 34,04 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20,20 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 19,86 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 9,60 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,35 руб.
Лук репчатый, кг – 7,21 руб.
Свёкла столовая, кг – 8,31 руб.
Морковь, кг – 8,69 руб.
Чеснок, кг – 40,84 руб.
Тыква, кг – 7,47 руб.
Яблоки, кг – 9,69 руб.
Апельсины, кг – 41,75 руб.
Лимоны, кг – 31,87 руб.
Бананы, кг – 29,31 руб.
Сливы сушёные, кг – 55,73 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 73,59 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 66,56 руб.
Сок томатный, л – 25,52 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,04 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 26,15 руб.
Соки фруктовые, л – 25,82 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 32,49 руб.
Сахар-песок, кг – 21,39 руб.
Шоколад, 100 г – 85,74 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 75,70 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,35 руб.
Соль пищевая, кг – 10,51 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33,02 руб.
Лист лавровый, 100 г – 35,88 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 62,99 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,72 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,27 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в ноябре 2023 года подешевели на 0,44% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,98% – в ноябре 2022 года).

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 11:29
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