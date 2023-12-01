Стоимость продовольственных товаров за ноябрь 2023 года в Приднестровье снизилась почти на полпроцента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 декабря 2023 года, информирует newspmr.com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 70,98 руб. Говядина бескостная – 89,18 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 87,33 руб. Свинина бескостная – 92,34 руб. Печень куриная, кг – 56,54 руб. Фарш мясной – 68,10 руб. Пельмени – 53,81 руб. Печень говяжья – 97,75 руб. Грудка куриная, кг – 65,01 руб. Куры потрошеные – 44,19 руб. Окорочка куриные – 48,53 руб. Сало – 67,96 руб. Колбаса вареная – 113,46 руб. Сосиски, сардельки – 84,58 руб. Колбаса полукопченая – 142,72 руб. Мясокопчености, кг – 172,26 руб. Колбаса сырокопченая – 260,46 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 74,89 руб. Карась свежий – 60,46 руб. Толстолобик свежий – 42,30 руб. Салака – 29,77 руб. Хек – 67,84 руб. Скумбрия – 65,46 руб. Сельдь замороженная – 34,84 руб. Сельдь соленая – 56,07 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 34,64 руб. Масло сливочно-растительное фасованное, 200 г – 21,24 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 34,70 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 22,88 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 13,99 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 15,13 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб. Кефир, 0,5 л – 7,75 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб. Сметана, кг – 54,91 руб. Сметана на рынке, кг – 62,68 руб. Творог, кг – 64,43 руб. Творог на рынке, кг – 67,73 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 157,50 руб. Сыр твердый, кг – 149,30 руб. Брынза на рынке, кг – 92,57 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,61 руб. Рис шлифованный, кг – 26,82 руб. Крупа манная, кг – 14,63 руб. Крупа гречневая, кг – 22,69 руб. Крупа пшеничная, кг – 10,78 руб. Крупа кукурузная, кг – 13,28 руб. Крупа ячневая, кг – 9,98 руб. Крупа перловая, кг – 11,86 руб. Овсяные хлопья, кг – 30,98 руб. Горох, кг – 13,28 руб. Фасоль, кг – 34,04 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,20 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 19,86 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 9,60 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,35 руб. Лук репчатый, кг – 7,21 руб. Свёкла столовая, кг – 8,31 руб. Морковь, кг – 8,69 руб. Чеснок, кг – 40,84 руб. Тыква, кг – 7,47 руб. Яблоки, кг – 9,69 руб. Апельсины, кг – 41,75 руб. Лимоны, кг – 31,87 руб. Бананы, кг – 29,31 руб. Сливы сушёные, кг – 55,73 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 73,59 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 66,56 руб. Сок томатный, л – 25,52 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,04 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 26,15 руб. Соки фруктовые, л – 25,82 руб. Яйца куриные, 10 шт – 32,49 руб. Сахар-песок, кг – 21,39 руб. Шоколад, 100 г – 85,74 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 75,70 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,35 руб. Соль пищевая, кг – 10,51 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,02 руб. Лист лавровый, 100 г – 35,88 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 62,99 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,72 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,27 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в ноябре 2023 года подешевели на 0,44% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,98% – в ноябре 2022 года).