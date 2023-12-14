Обстановка в Зоне безопасности находится под полным контролем Совместных миротворческих сил. Об этом журналистам рассказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков по итогам очередного заседания ОКК, прошедшего в Бендерах, информирует novostipmr.com
«Представленная информация свидетельствует, что есть полное взаимодействие с правоохранительными органами, с местными органами власти, наши военные констатируют, что нет приготовлений к ведению боевых действий, нет каких-либо особенностей, которые бы вызывали наше беспокойство за общее положение дел в Зоне безопасности», - подчеркнул глава приднестровской делегации.
Вместе с тем, отметил Олег Беляков, заседание проходило весьма непросто. В частности, до сих пор комиссия не может рассмотреть три доклада Объединенного военного командования, которые не подписаны молдавской стороной. Как отметил Олег Беляков, это абсолютно неправильно и контрпродуктивно:
«Все документы ОКК запрещают, чтобы сами доклады не представлялись в Объединенную контрольную комиссию, где должна звучать информация об обстановке в Зоне безопасности. Мы прекрасно понимаем, что в процессе движения военных наблюдателей, в беседах с главами администраций, правоохранительными органами, по пути следования возникают какие-то вопросы, противоречия, несогласованные действия. Но все эти вопросы должны быть урегулированы на местах, и доклад должен быть представлен в Объединенную контрольную комиссию».
Делегации в ОКК пришли к общему мнению, что ОВК должно продолжить работу в связи с падением зенитных ракет в районе сел Кицканы и Гиска.
«Пока у нас односторонняя информация, - отметил Олег Беляков. - Она представлена военным ведомством Приднестровья. Там есть четкий анализ, что упало, когда упало, какие имело характеристики. Все это было представлено для анализа на заседании Объединенной контрольной комиссии. Однако молдавская сторона отказалась анализировать представленную информацию, говоря о том, что она не до конца полная. Здесь есть определенный общий подход, что данная работа должна быть продолжена, в том числе и заинтересованными ведомствами молдавской стороны, приднестровской стороны, с привлечением экспертов. Основная суть заключается в том, чтобы предотвратить возможность падения и появления на территории Зоны безопасности очередных опасных объектов. Объединенная контрольная комиссия должна высказать свое мнение».
Кроме того, делегации договорились по сложившейся традиции объехать посты в Зоне безопасности и поздравить миротворцев, которые будут нести службу в новогоднюю ночь.
Сопредседатель в ОКК от Приднестровья прокомментировал поставки оборудования Нацармии Молдовы из-за рубежа.
Постоянные поставки вооружения и техники армии Молдовы вызывает большую настороженность у Приднестровья. И главный вопрос, который задают в Тирасполе – против кого все это будет направлено? Об этом заявил сопредседатель в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков, сообщает Sputnik
"С кем они собираются воевать, против кого они собираются применять это оружие? Наверное, не против своего населения, не против Украины или Румынии. Говоря о какой-то своей безопасности в военном смысле слова, надо понимать, что, в первую очередь, идет речь о конфронтации, в том числе, возможно и с Приднестровьем", – так прокомментировал Беляков недавнюю демонстрацию новых автомобилей, снаряжения и беспилотников для саперного батальона, поступившие из-за рубежа.
Также военным Молдовы представители Международного комитета Красного Креста рассказали о "защите мирного населения в случае вооруженного конфликта", напомнил Беляков.
Он подчеркнул, что миротворческая операция на Днестре – это не просто механизм, который поддерживает безопасность в регионе.
"Кто-то высказывает, что надо это все кем-то и как-то заменить. Конфликтующие стороны сегодня разъединены именно миротворческими силами, то есть военнослужащими в лице воинских частей, подразделений, групп быстрого реагирования, миротворческих постов, военных наблюдателей. Если все это уйдет, кто же это все будет разъединять?", – задался вопросом сопредседатель в ОКК от Приднестровья.
По его словам, мир сохраняется за счет полноценной работы всей миротворческой операции.
"Прекрасно понимаем, что в зоне ответственности миротворческих сил могут оказаться соответствующие подразделения, которые не будут способствовать миру на этой земле. Может быть, кто-то этого хочет? Но мы этого не хотим. Приднестровье всегда было за мир и поддерживает данный формат миротворческой операции", – сказал Беляков журналистам.