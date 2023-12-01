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Саммит ЕС принял решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы

Саммит ЕС принял решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы
фото из открытых источников

Европейские лидеры приняли решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой, сообщает aif.ru

Кроме того, лидеры стран Евросоюза приняли решение предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Я пригласил комиссию представить отчет к марту с целью принятия такого решения", - отметил Мишель, сообщает point.md

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что ее страна, а также Украина и Молдова вступят в ЕС одновременно. Она утверждает, что сложно говорить, когда это случится. Зурабишвили предполагает, что это может случиться в 2029, 2030 или 2031 годах.

Но, по ее словам, вступление трех стран в Евросоюз станет новым "большим взрывом".

aif.ru сообщает что Боснии и Герцеговине отказали по причине не полного соответствиям необходимым критериям.

Ранее издание Politico сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел лично посетить саммит ЕС в Брюсселе, однако не получил приглашения по причине возможной негативной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, на вступление в ЕС претендуют десять стран:
Албания (имеет статус кандидата с 2014 года),
Босния и Герцеговина (2022),
Грузия (2023),
Молдова(2022),
Косово (не имеет статуса кандидата),
Северная Македония (2005),
Сербия (2012),
Турция (1999),
Украина (2022)
Черногория (2010).
  • Сегодня, 19:56
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