Европейские лидеры приняли решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой, сообщает aif.ru
Кроме того, лидеры стран Евросоюза приняли решение предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Я пригласил комиссию представить отчет к марту с целью принятия такого решения", - отметил Мишель, сообщает point.md
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что ее страна, а также Украина и Молдова вступят в ЕС одновременно. Она утверждает, что сложно говорить, когда это случится. Зурабишвили предполагает, что это может случиться в 2029, 2030 или 2031 годах.
Но, по ее словам, вступление трех стран в Евросоюз станет новым "большим взрывом".
aif.ru сообщает что Боснии и Герцеговине отказали по причине не полного соответствиям необходимым критериям.
Ранее издание Politico сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел лично посетить саммит ЕС в Брюсселе, однако не получил приглашения по причине возможной негативной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Напомним, на вступление в ЕС претендуют десять стран: Албания (имеет статус кандидата с 2014 года), Босния и Герцеговина (2022), Грузия (2023), Молдова(2022), Косово (не имеет статуса кандидата), Северная Македония (2005), Сербия (2012), Турция (1999), Украина (2022) Черногория (2010).