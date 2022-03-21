Президент ПМР Вадим Красносельский внес на рассмотрение Верховного Совета республики законопроект, которым предлагает упростить замену водительских удостоверений. Речь идет о случаях, когда действие предыдущего удостоверения истекло.
В соответствии с нынешней нормой Закона «О безопасности дорожного движения», когда у обладателя водительских прав истекает срок удостоверения, ему нужно его заменить в течение 180 дней. Если же он не уложится в 180 дней, пропустит срок, то тогда ему придется дополнительно сдавать квалификационные экзамены на право вождения.
Президент предлагает снять это 180-дневное ограничение. Если законопроект примут, то водители смогут получать новое удостоверение взамен истекшего в любой момент без сдачи каких-либо экзаменов, сообщает novostipmr
«Право на управление транспортным средством, так же, как и другие предусмотренные законодательством права, возникает единожды (в данном случае после прохождения квалификационных испытаний и получения водительского удостоверения) и может быть ограничено только на основании вступившего в законную силу решения суда. Поэтому установленное ограничение в виде 180-дневного срока не отвечает общим принципам приобретения и прекращения права на управление транспортным средством», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
При этом для водителей в любом случае останется обязанность при получении нового удостоверения пройти медицинский осмотр.
Напомним, что сегодня, в соответствии с законом, водительское удостоверение выдается на 10 лет.