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В Приднестровье в этом году выявлено 22 случая коклюша

В Приднестровье в этом году выявлено 22 случая коклюша
иллюстрация из открытых источников

В Приднестровье в этом году было зарегистрировано 22 случая коклюша. Среди заболевших 19 детей и трое взрослых. Большая часть - это тираспольчане, а также жители Слободзейского района, информирует novostipmr.com

Как рассказала врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Кравченко, коклюш – это крайне заразное заболевание бактериальной природы, проявляющееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Основной симптом – сильный кашель, реже - повышение температуры тела и покраснение горла.

«Смертельно опасен коклюш для детей до одного года. В этот период кашель может быть крайне сильным, буквально доходящим до удушья. Дети со слабым иммунитетом могут задохнуться», - пояснила специалист.

Татьяна Кравченко рассказала, что дети в возрасте 4-5 лет также входят в зону риска.

«Они посещают детский сад. Практически у всех нестабильный иммунитет. И, общаясь с другими детьми, к своему коклюшу могут подхватить другие заболевания, которые усложнят протекание болезни и затянут период выздоровления», - отметила она.

Заразиться может как ребёнок, так и взрослый. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём. По своим симптомам коклюш похож на ОРВИ или ОРЗ, поэтому определить болезнь можно только лабораторно.

В Приднестровье есть прививка от коклюша АКДС. Вакцина есть в наличии.

Отметим, что в 2021 и 2022 годах случаев заболевания коклюша в Приднестровье зарегистрировано не было. В 2020 году зафиксирован один эпизод, который проявился у взрослого человека.

Начальник управления эпидемиологического надзора Нацагентства общественного здравоохранения Молдовы Вячеслав Гуру заявил, что число больных коклюшем в стране за 11 месяцев текущего года выросло в 95 раз, передаёт news.mail

«Если в прошлом году было всего три случая коклюша, то в этом году заболевших 285», — сказал он в эфире радио Moldova.

Как цитирует Гуру РИА Новости, 272 из них — дети. По его словам, треть всех пациентов с коклюшем — это дети до двух лет.

  • Сегодня, 20:22
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