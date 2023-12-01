В Приднестровье в этом году было зарегистрировано 22 случая коклюша. Среди заболевших 19 детей и трое взрослых. Большая часть - это тираспольчане, а также жители Слободзейского района, информирует novostipmr.com
Как рассказала врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Кравченко, коклюш – это крайне заразное заболевание бактериальной природы, проявляющееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Основной симптом – сильный кашель, реже - повышение температуры тела и покраснение горла.
«Смертельно опасен коклюш для детей до одного года. В этот период кашель может быть крайне сильным, буквально доходящим до удушья. Дети со слабым иммунитетом могут задохнуться», - пояснила специалист.
Татьяна Кравченко рассказала, что дети в возрасте 4-5 лет также входят в зону риска.
«Они посещают детский сад. Практически у всех нестабильный иммунитет. И, общаясь с другими детьми, к своему коклюшу могут подхватить другие заболевания, которые усложнят протекание болезни и затянут период выздоровления», - отметила она.
Заразиться может как ребёнок, так и взрослый. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём. По своим симптомам коклюш похож на ОРВИ или ОРЗ, поэтому определить болезнь можно только лабораторно.
В Приднестровье есть прививка от коклюша АКДС. Вакцина есть в наличии.
Отметим, что в 2021 и 2022 годах случаев заболевания коклюша в Приднестровье зарегистрировано не было. В 2020 году зафиксирован один эпизод, который проявился у взрослого человека.
Начальник управления эпидемиологического надзора Нацагентства общественного здравоохранения Молдовы Вячеслав Гуру заявил, что число больных коклюшем в стране за 11 месяцев текущего года выросло в 95 раз, передаёт news.mail
«Если в прошлом году было всего три случая коклюша, то в этом году заболевших 285», — сказал он в эфире радио Moldova.
Как цитирует Гуру РИА Новости, 272 из них — дети. По его словам, треть всех пациентов с коклюшем — это дети до двух лет.