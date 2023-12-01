Dnestr.TV

 
0

Ученые: пестициды нашли в половине бутылок вина

Ученые: пестициды нашли в половине бутылок вина
фото из открытых источников

Миллионы людей по всему миру ежедневно употребляют большое количество вина, но мало кто задумывается о том, что содержится в одном бокале этого напитка. Недавнее исследование может заставить вас задуматься о его составе, когда вы в следующий раз потянетесь за своей любимой бутылкой. Оказывается, более половины вин, продающихся даже в дорогих магазинах, содержат следы опасных пестицидов, пишет focus.ua со ссылкой на Daily Mail.

Правительственная лаборатория Великобритании проанализировала 72 различных вина и обнаружила, что в 49 из них присутствует хотя бы один вид пестицидов. Что еще более тревожно, так это то, что в одном конкретном белом вине, Feteasca Regala из Румынии, было обнаружено сразу шесть различных пестицидов. Данные пестициды, это не просто химические вещества: среди 19 обнаруженных пестицидов шесть связаны с развитием рака.

Ник Моул, один из исследователей, подчеркивает, что любители вина рискуют, неосознанно подвергая себя воздействию вредных пестицидов. Он указывает на растущий сектор органического вина как на более безопасную альтернативу, подчеркивая, что хорошее вино может быть произведено без токсичных химикатов.

Так почему же эти пестициды попадают в наше вино? Они используются садоводами для защиты виноградных лоз от вредителей, таких как насекомые и грибки. Хотя это может помочь в выращивании винограда, эти химикаты могут остаться в почве, на винограде и, в конечном счете, в вине, которое мы пьем.

Сложность ситуации, как объясняет Моул, заключается в том, что вы не можете определить, есть ли в вашем вине остатки пестицидов, просто посмотрев, попробовав или понюхав его. Он настоятельно советует всем выбирать органические вина. Они производятся без пестицидов и синтетических химикатов и имеют соответствующую маркировку.

В исследовании, хотя и ограниченном по масштабам, проверялись вина из разных стран и от разных производителей, доступные в больших супермаркетах. Это тревожный сигнал: по сравнению с предыдущими годами значительно увеличилось количество вин, содержащих более одного остатка пестицидов.

Моул считает, что правительствам следует расширить проверку на наличие пестицидов не только в вине, но и во всех продуктах. Поощрение органического производства может снизить воздействие этих остатков на население, а также помочь в достижении экологических целей.

Но данное исследование не ограничивается только винами. Ученые также составили список фруктов и овощей, в которых наиболее вероятно наличие нескольких пестицидов, причем персики и нектарины возглавляют этот список.

Это исследование — не только предостережение для любителей вина, но и более широкий призыв быть более внимательными к тому, что мы потребляем. Наслаждаясь бокалом вина, мы, возможно, пьем опасные химикаты. Ученые считают, что нам стоит уделять больше внимания органическим продуктам, причем не только винам, но и всему рациону питания.
  • Вчера, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 39
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна