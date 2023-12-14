В ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией президент России Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся не только внутренних вопросов, но и также проблем в международных отношениях, передаёт sputniknews
О нормализации отношений с Европой
Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.
"Что касается нормализации отношений – это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами", – сказал Путин.
Он также напомнил, что конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году.
"До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур, что это, как не госпереворот?" – сказал российский президент.
Он отметил, что многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты, хотя и стараются внешне вести себя как генерал де Голль, защищавший интересы Франции.
"Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам, а на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так", – сказал Путин.
"Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США - важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", – сказал российский лидер.
Он добавил, что если власти США "в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел, поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести".
Сейчас же фундаментальных условий для выстраивания отношений с США пока нет, отметил российский президент.
"Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений", – сказал Путин.
Роль ООН в международных делах
По мнению российского лидера, ничего необычного в поведении ООН по ситуации в секторе Газа нет, поскольку страны не могут прийти к консенсусу.
"ООН изначально создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит. Так было всегда. Особенно в период "холодной" войны", – напомнил Путин.
Он также подчеркнул важность сохранения этого механизма.
"В этом есть огромный смысл. Вето есть, значит, действий, которые какая-то страна воспринимает как враждебные в отношении себя, не происходит. И это важно. Важно сохранить такие механизмы в ООН, иначе она превратится просто в говорильню, как это было в известный период после Первой мировой войны", – добавил российский президент.
Председательство России в БРИКС в 2024
Работа России в качестве председателя блока БРИКС в 2024 году будет посвящена справедливому миропорядку, заинтересованность стран в котором покажет саммит БРИКС в Казани, заявил Путин.
По его мнению, ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире достаточно много стран, которые не желают жить в рамках "порядка, основанного на правилах" и предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития.
"Этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году", – подчеркнул Путин.
Поставки газа в Европу и судьба "Северных потоков"
Россия продолжает поставки газа в Европу, потому что "Газпром" надежный партнер и всегда исполняет свои обязательства, заявил президент РФ.
Он добавил, что у России нет цели наказывать, например, Венгрию или Словакию, которые исправно оплачивают поставки топлива.
"Почему мы поставляем в Европу? "Газпром" – надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет... Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию, у нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причем деньги приличные", – сообщил Путин.
Говоря о судьбе газопроводов "Северный поток", он высказал мнение, что скорее всего, взорвали его США или кто-то с их подачи.
"То, что Европа недополучает (газ – Ред.), – это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод "Ямал-Европа" в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток – 1" и частично "Северный поток – 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", – сказал Путин, подводя итоги года.
Президент России прокомментировал решение властей Молдовы о денонсации договоров с СНГ.
Отношения государств в объединениях на постсоветском пространстве строятся на основе взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, совмещенной с традиционной прямой линией.
Он отметил, что если власти Молдовы не хотят быть участником процесса интеграции, то таков выбор руководства страны.
"Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть", – добавил Путин.
Он напомнил, что Молдова совсем недавно была "беднейшей страной Европы", но сейчас Украина заняла это место.
"Молдова – одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы, сейчас Украина заняла это почетное место", – сказал российский президент.
При этом он также добавил, что если у Молдовы есть лишние деньги, чтобы покупать энергоносители и не у России, "то пусть так и делают".
"(Если Молдова – Ред.) хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, пожалуйста, у них есть лишние деньги, – пусть делают так", – сказал Путин.
Путин: Присутствие Молдовы в СНГ не представляет для нас особой ценности
Он также прокомментировал ситуацию, сложившуюся в сельскохозяйственном секторе Молдовы.
”Вот видите, в Европе дороги перекрывают, не пускают сельхозпродукцию Украины на свою территорию, даже если предполагается, что она идет транзитом. Куда они пойдут с этой продукцией? Как хотят, так пусть и поступают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет”, – цитирует президента РФ rupor.md.