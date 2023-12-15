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На заседании парламента прозвучали два гимна — Молдовы и ЕС

На заседании парламента прозвучали два гимна — Молдовы и ЕС
фото: newsmaker

Заседание парламента Молдовы 15 декабря началось со звучания двух гимнов — Молдовы и ЕС. Это связано с принятым накануне решением Евросовета начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС.

Депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) вывесили в зале заседания два флага — ЕС и Молдовы. В то время как Блок коммунистов и социалистов пришел лишь с флагами Молдовы, передаёт newsmaker.md

Перед началом заседания спикер Игорь Гросу поблагодарил своих коллег, а также всех работников парламента за приложенные усилия в подготовке всех процессов и документов, которые привели к такому решению. Также Гросу поблагодарил граждан, «которые доверяли нам и поддержали нас и верили, что это [начало переговоров с ЕС] возможно».

Затем в зале заседания парламента прозвучали два гимна — Молдовы и ЕС. После гимна ЕС депутаты от ПСРМ и ПКРМ просто сели на свои места, тогда как депутаты от PAS стоя аплодировали с флагами ЕС в руках.

Напомним, 14 декабря Европейский Совет одобрил начало переговоров с Молдовой и Украиной о вступлении в ЕС. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола сделала короткое резюме на двух языках, английском и румынском: «Европа — это Молдова. Молдова — это Европа».

Также с поздравлениями выступили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президент Румынии Клаус Йоханнис. Наконец, канцлер Германии Олаф Шольц подытожил: «Одно ясно: эти страны принадлежат европейской семье».
Президент Майя Санду поздравила граждан страны, назвала принятое решение «нашей общей победой» и отметила, что открывается новая страница в современной истории Молдовы. «Мы — европейцы, и это признал весь Евросоюз», — подытожила глава государства. Премьер Дорин Речан отметил, что молдавские власти «полны решимости продолжать реформы, чтобы как можно скорее стать частью великой европейской семьи»: «Молдова — европейская страна. Наше будущее — в ЕС».

США приветствовали решение ЕС о переговорах с Украиной и Молдовой

Соединенные Штаты приветствовали и назвали историческим решение саммита ЕС об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и кандидатский статус для Грузии.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, пишет eurointegration.com.ua

В Вашингтоне назвали решение саммита "историческим моментом" для Европы и трансатлантического партнерства.

"Решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставление кандидатского статуса для Грузии и открытие переговоров с Боснией и Герцеговиной после достижения соответствия критериям дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать реформы, необходимые для реализации их европейских амбиций", – заявил Госдеп.

В заявлении добавляют, что США продолжают быть сторонниками расширения ЕС и настроены поддерживать страны, которые на этом пути, в реализации необходимых для этого реформ.

"Призываем их воспользоваться этим импульсом для реализации полного своего демократического и экономического потенциала и обеспечить себе европейское будущее", – подытожили в Государственном департаменте.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что переговоры лидеров стран ЕС о расширении были долгими. Он также поздравил Молдову и Украину, которым разрешили начать переговоры о вступлении в Евросоюз, сообщает newsmaker.md

«Хочу поздравить Молдову и Украину, удачи в переговорах о вступлении в ЕС! Это первый результат сегодняшней встречи. (…) Я настроен оптимистично, думаю, что и дальше все будет хорошо. И Молдова, и Украина, работали очень усердно и добились значительного прогресса в рекордные сроки», — отметил Клаус Йоханнис.

Президент Румынии также прокомментировал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который незадолго до саммита заявил, что Украина не готова к началу переговоров. «Переговоры длились долго. Они начались в 11:00 и только сейчас мы достигли результата. Это были сложные стратегические обсуждения, но я думаю, что важен их итог», — подчеркнул президент Румынии.

  • Сегодня, 11:03
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